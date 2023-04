I cinque eventi imperdibili di questo week end a Parma

Cosa fare questo fine settimana lungo a Parma? Tra sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio sono tantissimi gli appuntamenti che riguardano il nostro territorio, tra Parma e provincia. Ne abbiamo scelti cinque per voi lettori.

Lo spettacolo dedicato alle donne ribelli e coraggiose

Sabato 29 aprile al Teatro Europa alle ore 21 andrà in scena, nell'ambito della stagione teatrale di Europa Teatri, lo spettacolo 'Fuochi: ribelli, coraggiose e libere della compagnia Teatro dell'Orsa. Un appassionante racconto. Donne ribelli, coraggiose e libere. Antigone è l'antenata che per prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia. Dal mito alla vita, su uno stesso filo camminano Rosa Parks e la sua disobbedienza che cambia la legge sugli autobus dell'Alabama

La mostra sulla Regina Elisabetta allo spazio Italia Veloce in via Dalmazia

Nell'ambito di Parma 360 festival della creatività contemporanea fino al 21 maggio (sabato e domenica dalle 11 alle 20) è possibile visitare la mostra 'Lilibet. The Queen' sulla Regina Elisabetta. Monarca dei record, sovrana di stile, ultima vera icona pop del nostro tempo che ha ispirato serie televisive, film, canzoni e opere d'arte, Sua Maestà la Regina Elisabetta II è protagonista delle opere di alcuni dei più affermati artisti e street artists internazionali come Endless, Marco Lodola, Mr. Brainwash, Raptuz, Jamie Reid, TVboy.

La mostra dedicata a Roy Lichtenstein a Palazzo Tarasconi

Prosegue a Palazzo Tarasconi la mostra (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30) dedicata a Roy Lichtenstein (New York 1923) – uno dei maggiori interpreti dell'arte del XX secolo e un maestro della Pop Art. L'esposizione presenta i numerosi temi affrontati dal grande artista americano attraverso una selezione di oltre 50 opere (edizioni e serigrafie, sperimentazioni su metallo, tessuti e plastica oltre a fotografie e video) provenienti da prestigiose collezioni europee e americane.

Il concerto del Primo Maggio a Basilicanova

Per il secondo anno consecutivo, anche nel 2023 Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con CGIL zona di Langhirano e Pro Loco di Basilicanova, organizza le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori che interesseranno l'intera giornata di lunedì 1° maggio.A partire poi dalle ore 15, sempre nella piazza Ferrari di Basilicanova, pomeriggio in musica con "Erezione Continua", "I ragazzi del Tugurio", "Redrum 04" e "Fuoricampo". Concluderanno il pomeriggio musicale i "Ma Noi No" tribute band dei Nomadi. Per l'intero pomeriggio ci sarà servizio di bar e cucina a cura della Pro Loco e il mercatino con bancarelle presenti già dal mattino

Il concerto 'Natura e Musica' del conservatorio Boito all'Auditorium del Carmine

Martedì 2 maggio alle 20.30 all'Auditorium del Carmine di Parma si ascolteranno le "Cuatro Estaciones Porteñas" di Astor Piazzolla, raccolta di tanghi ispirati al cambiare delle stagioni nella città di Buenos Aires. I brani saranno inframezzati da poesie di Maria Costantina Fersino recitate da Maria Caterina Carlini.