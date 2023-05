I cinque eventi imperdibili di questo week end a Parma

Cosa fare questo fine settimana lungo a Parma? Tra venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio sono tantissimi gli appuntamenti che riguardano il nostro territorio, tra Parma e provincia. Ne abbiamo scelti cinque per voi lettori.

Il concerto dei Sick Tamburo allo Splinter Club

Per gli amanti della musica alternative i Sick Tamburo arrivano a Parma la sera di venerdì 5 maggio allo Splinter Club per presentare “Non credere a nessuno”, il loro sesto lavoro di inediti e l’ultimo tassello di una carriera lunga oltre dieci anni. Nati dall’esperienza dei Prozac+, sotto la guida di Gian Maria Accusani il gruppo è diventato nel tempo un vero e proprio punto di riferimento della scena alternativa italiana, capace di unire una scrittura poetica, malinconica e introspettiva a sonorità più ruvide ed incalzanti tipiche del punk e dell’alternative rock. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Spalla cruda di Palasone Sissa: la rassegna

Per una tappa enogastronomica inizia sabato 6 maggio (e durerà fino al 31 maggio) la rassegna dedicata alla spalla Cruda di Palasone Sissa, che si tiene presso la Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali. Tutte le domeniche mattina di maggio si terranno degustazioni di spalla cruda e di prodotti tipici della Bassa in occasione delle visite guidate in Rocca. La spalla cruda, inoltre, sarà protagonista anche dei piatti proposti dai ristoranti partner del progetto (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Lsd Festival a Fidenza: il corpo come rivoluzione

Si terrà venerdì 5 e sabato 6 maggio l'Lsd Festival a Fidenza. Autrici e autori, artiste e artisti, giornaliste e giornalisti del panorama nazionale, sono chiamati ad interrogarsi sul tema del corpo come rivoluzione. Strumento potente di autodeterminazione, consapevolezza e azione politica sul mondo, dote in possesso di chiunque, il corpo è l’oggetto di un’esplorazione artistica ed intellettuale. In programma incontri, presentazioni di libri e mostre (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Fotografia Europea: evento collaterale allo Csac con la mostra di Antonio Sansone

Antonio Sansone (Napoli 1929-Farfa Sabina 2008) è stato uno dei più significativi esponenti del fotogiornalismo di impegno civile del secondo dopoguerra. In occasione del prestigioso festival Fotografia Europea (che si tiene a Reggio Emilia) a Parma c'è la possibilità di visitare questa mostra allo Centro Studi e Archivio della Comunicazione. Fino all'11 giugno. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Al Fuori Orario arrivano gli Eiffel 65

Per gli amanti della musica dance anni '90 sabato 6 maggio arrivano gli Eiffel 65 al Fuori Orario. Torna il format “Millennial party” del TempoRock nel locale di Taneto di Gattatico (a due passi da Parma). Dalle 23.30 gli Eiffel 65, che riprovano dal vivo i loro migliori brani della dance italiana anni '90/2000. “Blue” riesce a ottenere risultati strabilianti: per numerose settimane il brano è primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo. In cinque anni gli Eiffel 65 hanno venduto circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo. (TUTTE LE INFORMAZIONI)