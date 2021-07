eventi estate 2021 – parco delle terme – lesignano de’ bagni (pr)

Pro Loco Lesignano de’ Bagni, Associazione Il Quadrifoglio e Effetto Serra hanno organizzato per voi, con il patrocinio del Comune di Lesignano de’ Bagni, una serie di eventi per arricchire la vostra Estate 2021!



11 LUGLIO, Domenica, GIORNATA NAZIONALE DELLE PRO LOCO: La sede di Lesignano in Via Roma, 4 resterà aperta dalle 9.00 alle 13.00 per rinnovo del Tesseramento 2021 e alle ore 17.00, al Parco delle Terme Merenda con Animazione per i bambini con il Bollaio Matto.



17 LUGLIO, Sabato, dalle ore 19.30, cena con menù tradizionale.

ore 21.00 Taro Taro Story Disco anni 70/80.



1° AGOSTO, Domenica dalle ore 17.00, Merenda con Animazione per i bambini con il Mago Luca a seguire dalle ore 19.30, cena con menù tradizionale.

ore 21.30 MI RITORNI IN MENTE, Omaggio con band dal vivo a Mogol e Battisti (Coreografie curate dalla scuola "Sister’s Dance").



7 AGOSTO, Sabato, dalle ore 19.30, cena con menù tradizionale.

ore 21.00 90 To Dance Generation, Disco anni ’90.



21 AGOSTO, Sabato, dalle ore 19.30, cena con menù tradizionale.

21.00 Taro Taro Story, Disco anni 70/80.



22 AGOSTO, Domenica, ore 17.00, Merenda con Animazione per i bambini con il Bollaio Matto.



27 AGOSTO, Venerdì, dalle ore 19.30, cena con menù tradizionale.

ore 21,00 45 Giri…Musica, Ricordi, Emozioni…, Musica anni 60/70 con le migliori Band di Parma dal Vivo (Coreografie curate dalla scuola "Sister’s Dance"). L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza a favore dell'AVIS di Lesignano de’ Bagni.



28 AGOSTO, Sabato dalle ore 19.30, cena con menù tradizionale.

ore 21,00 45 Giri…Musica, Ricordi, Emozioni…, Musica anni 60/70 con le migliori Band di Parma dal Vivo (Coreografie curate dalla scuola "Sister’s Dance"). L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza a favore dell'AVIS di Lesignano de’ Bagni.



Vi aspettiamo!





Info e Prenotazioni: Paola 338.2380106Facebook: Pro Loco Lesignano de’ Bagni e Associazione “Il Quadrifoglio”

