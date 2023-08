Guida al Ferragosto a Parma: ecco cosa fare per chi rimane in città

Rimarrete in città per Ferragosto? Niente paura. Ci sono tanti eventi per tutti i gusti. Scopriamoli insieme

Tutti Matti in Emilia 2023: Cirque Bidon al parco della Cittadella dal 15 al 22 agosto

Tappa parmigiana per la rassegna di teatro contemporaneo Tutti Matti in Emilia 2023, che quest’anno incrocia il tour del mitico Cirque Bidon, compagnia francese fra le più amate dal pubblico italiano, che viaggia su carrozze trainate da cavalli. Dal 15 al 22 agosto, infatti, il Cirque Bidon sarà al parco della Cittadella (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Ferragosto: il 15 agosto aquile e gufi in volo sul Castello di Tabiano

Sono aquile, falchi, gufi e barbagianni gli splendidi rapaci che martedì 15 agosto si esibiscono in eccezionali evoluzioni aeree al Castello di Tabiano per l’ultimo grande appuntamento estivo di falconeria. Un viaggio affascinante alla scoperta di una tradizione secolare, riconosciuta da Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e saranno gli esperti de “Il falco pellegrino” a svelarne i segreti trascinando il pubblico al tempo in cui re e imperatori praticavano questa nobile arte (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Jazz sotto la luna d’agosto il 14 agosto a Scurano

Lasciamoci catturare dai suoni avvolgenti del jazz, mentre la luna illumina la corte creando un'atmosfera incantevole nella suggestiva Bastia Fattori a Scurano, Parma. Salpiamo cullati dalle note dell’immenso mare di musica che ci regalerà momenti di pura emozione. La partecipazione è gratuita; servizio bar e rinfresco a cura di Bar Prada Scurano (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Ragazzi di strada: concerto dei Corvi a Felino tra musica e ricordi

Da oltre 50 anni, in occasione del Ferragosto, piazza Miodini a Felino ospita feste e musica. Per mantenere viva questa tradizione, anche quest’anno sono diverse le iniziative organizzate. Tra queste, quella del 14 con una serata interamente dedicata ai Corvi, lo storico gruppo del beat italiano, in un evento a cura del Comune di Felino organizzato in collaborazione con Esplora Aps. (TUTTE LE INFORMAZIONI)