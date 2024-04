Da Caseifici Aperti a Tutti Matti: gli eventi da non perdere per il week end

Week end autunnale a Parma, ma solo per il clima. Nonostante le previsioni non siano delle migliori, il calendario degli eventi offre diverse opportunità. Tra sabato e domenica, un ventaglio variegato di proposte. Eventi gastronomici, con Caseifici Aperti e "di... Vin Formaggio!" a Collecchio per un tour nella zona pedemontana. I più piccoli avranno invece la possibilità di immergersi nella magia della Ghiaia Fantasy, con personaggi che indossano un costume rappresentante anime, videogiochi, fumetti e cartoni animati - e Steampunk, tra fantascienza e romanticismo. Mostre e concerti che avvieranno la città verso la celebrazione del 79° anniversario della Liberazione d'Italia. Nell'attesa, Parma saprà accogliervi.

Qui di seguito riportiamo un breve elenco, dei piccoli suggerimenti con gli appuntamenti più importanti.

Caseifici Aperti

Parma contemporanea, tra Picasso e Chagall

Ghiaia Fantasy

Di...Vin Formaggio!

Tutti Matti per l'Emilia

Per altre info, consulta il nostro calendario