Ezio Mauro al Teatro Due

Il 10 marzo alle ore 20.30 il giornalista Ezio Mauro terrà a Teatro Due l’incontro dal titolo La Nuova Lineao Rossa tra la Russia e l'Occidente. L’ostracismo culturale è il primo ostacolo per la comprensione della complessità. La cronaca sembra invocare l’unicità della visione, laddove l’affinamento del pensiero critico passa necessariamente attraverso una continua messa in discussione del conosciuto e del prevedibile. La corale testimonianza di un’umanità calpestata dall’ideale sovietico, che Svetlana Aleksievi? raccoglie nel suo Tempo di seconda mano, romanzo-documentario del 2014 che sta diventando uno spettacolo teatrale che debutterà a Teatro Due il prossimo 25 marzo (con recite fino al 2 aprile), si muove lungo l’orizzonte di una necessaria problematizzazione della Libertà. Storie di riscatto, storie di delusioni, storie di liberazione, storie di esseri umani che si trovano in una condizione di disillusione. Per avvicinarsi alla messa in scena di questo spettacolo, Teatro Due propone un programma di incontri che sono ancora una volta un invito a problematizzare, a non semplificare, nell’intento di assumere un nuovo umanesimo, che potrà forse trovare nella cultura un nuovo inizio, un’altra possibile utopia. Il primo appuntamento sarà con Ezio Mauro, giornalista, ex direttore de La Stampa e La Repubblica, scrittore e divulgatore, corrispondente da Mosca per La Repubblica negli anni della Perestrojka e profondo conoscitore della Russia. Con gli strumenti della cronaca e del grande giornalismo, Mauro racconterà la nuova linea rossa fra la Russia, che oggi come allora è al centro dello scenario europeo e mondiale, e l’Occidente. Un’analisi illuminata dalla conoscenza dei testi della scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievi?. Secondo appuntamento il 25 marzo alle ore 17.30 con Fausto Malcovati, massimo esperto italiano di teatro e cultura russa, docente all’Università Statale di Milano, traduttore e critico teatrale, Florian Borchmeyer, autore dell’adattamento teatrale di Tempo di seconda mano di Svetlana Aleksievi? e Alessandro Vitale, esperto di Storia e Politica Russa e Docente all’Università degli Studi di Milano.

TEMPO DI SECONDA MANO: LA GRANDE STORIA E L’ESSERE UMANO FRA REPORTAGE E TEATRO.

Nella sua opera Tempo di seconda mano, Svetlana Aleksievi? raccoglie le voci di uomini e donne testimoni del grande cambiamento seguito al crollo dell’Unione Sovietica, offrendo uno spaccato di una civiltà ormai tramontata, quasi un’enciclopedia dei sogni dell’“uomo rosso”. L’incontro tratterà della Storia con la S maiuscola vista attraverso il filtro dell’autrice che ha raccolto “briciola dopo briciola la storia del socialismo domestico”, il modo in cui la gente lo viveva nella propria anima. L’incontro precederà il debutto nazionale, alle ore 20.30, dello spettacolo tratto dal testo dell’Aleksievi? e adattato da Florian Borchmeyer con la regia di Carlo Cerciello e con Roberto Abbati, Cristina Cattellani, Paola De Crescenzo, Mariachiara Falcone, Massimiliano Sbarsi, Serena Mazzei, Bruna Rossi, Imma Villa, Pavel Zelinsky e con Bianca Maria Cavalca. L’adattamento teatrale di questo grande romanzo distilla l’essenza del testo e ne potenzia la polifonia: monologhi, dialoghi e voci corali si articolano tra racconto ed evocazione. In scena gli attori, come personaggi cechoviani che anelano a un’utopia ma non sono in grado di agire, sono narratori e oggetto di narrazione in un continuo scambio fra evocazione del passato, dissertazione politica ed emotività. Lo smarrimento della fine di un’epoca e il crollo degli ideali di uguaglianza e libertà non riguardano solo il mondo sovietico, il discorso di Aleksievi? abbatte le barriere geopolitiche e diventa universale. Informazioni, prenotazioni e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – Tel. 0521.230242 www.teatrodue.org