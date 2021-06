fabio concato in concerto

Fabio Concato uno dei pochi cantanti italiani che ha una “stretta familiarità” con il jazz, per la sua

caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed

il faceto.

Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, il pubblico ha subito compreso di

avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche

ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno

accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati

nell’immaginario collettivo.

Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio

di oltre 40 anni di carriera, senza dimostrarli affatto!

“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”,

fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 Tutto qua, queste alcune delle canzoni del concerto (nel



quale non mancheranno altre gradite sorprese…) riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo itemi più cari all’Artista. Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

