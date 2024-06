"Fame - Saranno Famosi": per i 40 anni celebrazione a Busseto con Lee Curreri

In occasione del 40º anniversario della celebre serie "Fame - Saranno Famosi", la città di Busseto è lieta di ospitare un evento unico presso le Scuderie di Villa Pallavicino. La manifestazione si terrà giovedì 27 giugno 2024 alle ore 21:00 e vedrà la straordinaria partecipazione di Lee Curreri, noto per il ruolo di Bruno Martelli nel telefilm.



Lee Curreri siederà alle tastiere, accompagnato da una big band eccezionale, per regalare al pubblico emozioni uniche. Durante la serata, verranno eseguiti brani celebri come la sigla cantata dalla compianta Irene Cara e pezzi iconici quali "Out Here on My Own" e "Red Light" di Linda Clifford. Durante ogni esecuzione musicale, sulle facciate della Villa Pallavicino scorreranno in videomapping immagini dello sceneggiato in alta definizione per un'avventura immersiva.



La serie "Fame", uscita in Italia nel 1983, ha segnato un'epoca e continua a essere un punto di riferimento per molte generazioni. Questa celebrazione rappresenta un'occasione imperdibile per rivivere le atmosfere e le emozioni che hanno reso "Fame" un fenomeno di culto.



Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visitare il sito: www.eventbrite.it/busseto.



Dettagli dell'evento:



Data e ora: Giovedì 27 giugno 2024, ore 21:00

Luogo: Scuderie di Villa Pallavicino, Busseto

Biglietto: Posto unico 10 € su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fame-saranno-famosi-lee-curreri-celebra-gli-oltre-40-anni-del-telefilm-914071050117?utm_experiment=test_share_listing&aff=ebdsshios



Unitevi a noi per una serata indimenticabile all'insegna della musica, della nostalgia e della celebrazione di uno spettacolo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione e nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Lee Curreri e tutta la band si intratterranno per firmare autografi, regalare selfie e rispondee alle curiosità del pubblica presente.