"Il fascino del circo" alla Galleria Sant'Andrea

Signore e Signori,

lasciatevi trasportare in un mondo di emozioni, c’è una misteriosa forza nell’usare il proprio corpo per creare attrazione; lo spettacolo esalta la forza, la destrezza, il rischio, l’energia;

la trapezista sogna di volare, il giocoliere ama la velocità dei gesti, il domatore affronta la paura e il pericolo, perché è questa la magia, il cuore è tutt’uno con quello dell’artista. Il circo è un sogno, è l’immagine di un tendone

colorato con pagliacci, acrobati dietro cui si nascondono segreti antichi come il mondo, discipline diverse tra illusione e realtà in quell’atmosfera che ormai forse non c’è più e che voglio far respirare ai visitatori della nostra mostra.



Mariangela Canforini