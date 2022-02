Favole di Carnevale al Castello di Cantignaco

A distanza di lancio di coriandolo nella Fantastica Emilia! Carnevale è la festa dei travestimenti e dei bambini! Garantite le misure di sicurezza come da normative nazionali, alcuni musei, luoghi d’arte e roccaforti del circuito Castelli del Ducato in Emilia propongono iniziative per famiglie con figli per tornare a fare vivere un pizzico di spensieratezza ai più piccoli.

Al Castello di Contignaco (PR) debutta “Contignaco per i bambini – Favole Antiche a Carnevale” caccia al tesoro alla ricerca delle morali più belle dell’antica tradizione favolistica, sabato 26 e domenica 27 febbraio con orari di inizio della caccia al tesoro, ore 11 e ore 15. I bambini, accompagnati dai loro genitori e con tanto di mappe e “taccuino del viaggiatore” al seguito, saranno impegnati a rincorrere una lunga catena di indizi che li porterà a scoprire numerose narrazioni. Gioco ideale per bambini dai 5 ai 14 anni circa. La caccia al tesoro prevede una forte interazione tra i bambini e gli adulti, in modo da far divertire tutti quanti. Per garantire la massima sicurezza, l’intera caccia al tesoro si svolgerà all’aperto. Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it Sempre al Castello di Contignaco (PR) domenica 20 febbraio, sabato 26 e domenica 27 febbraio, ore 15.30 visite guidate accompagnate dai proprietari. La visita, per chi lo desidera, si può concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’azienda di famiglia. Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it