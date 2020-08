Ferragosto 2020 nei Castelli del Ducato

Dal 13 al 16 agosto: suggestive visite nottune a tema per tutti nei manieri. Per bambini: il Parco delle Fiabe al Castello di Gropparello (PC) e al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) “Magico Tour nel Castello Incantato: alla scoperta del segreto del Castello”. Iniziative particolari e prime edizioni dal 19 al 23 Agosto: Visite insolite al borgo di Compiano (PR); Penny Ice Cream: gelato e visita notturna al Castello di Tabiano (PR); al Castello Malaspina di Gambaro (PC) c'è Incontro con Dante; al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) “I Misteri del Castello Millenario”; al Castello di Contignaco (PR) al via per tre giorni il “Corso di Fiori di Bach”; “Storia e Storie: Bianello Barocco” al Castello di Bianello (RE) con visite all’acetaia nella torre medievale; al Castello di Sarzano (RE), mostra Mare Matrice; al Castello di Varano De Melegari (PR), Storytelling e teatro sotto le stelle, tour diurni e gran finale serale pic-nic, Street Food

Restaurant Basulon, con anche possibilità di menù vegetariani. Ancora al Castello di Contignaco (PR) Vola il Medioevo – dimostrazioni di volo libero di falconeria; Mercatini attorno alla Rocca di Fontanellato (PR).

Augurando da Ferragosto una vera ripartenza, in viaggio tra i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Pontremoli e verso Reggio Emilia, vi presentiamo gli eventi in programma dal 13 al 23 agosto.

Giovedì 13 agosto, ore 21,30 e 22,30, visite notturne straordinarie, a lume di candela con sosta sul magnifico loggiato del Castello di Montechiarugolo (PR) affacciato sul torrente Enza è un ottimo osservatorio per le stelle cadenti. Leggenda narra che il fantasma della fata Bema aleggi ancora nelle sale del maniero e nel verde del giardino di ingresso. La magica atmosfera creata dalle torce rende il castello la cornice ideale per una serata indimenticabile. Possibilità di calice finale (extra). Costo, 8 Euro. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria:

Al Castello di Rivalta (PC) visite guidate serali e notturne, alle ore 18.00 - 19.30 - 21.00 - 22.30 da giovedì 13 agosto a domenica 16 agosto, al sontuoso maniero dove ancora dimorano i Conti Zanardi Landi di Veano. Tra luci magiche e ombre misteriose della sera il Castello di Rivalta in provincia di Piacenza - uno dei 34 gioielli del circuito Castelli del Ducato - si racconta in un

percorso inedito tra Vedute Ottiche, sotterranei e sale affrescate. Sarà possibile ammirare in ambienti solitamente inaccessibili 104 vedute ottiche originali del 1700. Costo: Euro 12. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria:

Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) venerdì 14 e sabato 15 agosto con tour accompagnati in programma alle ore 20,00 - 21,00 – 22,00. Il castello - incantevole, al centro del borgo - che racchiude uno dei capolavori del Manierismo italiano, l'Affresco dipinto dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone, è visitabile durante il Ferragosto in notturna. Costo: Euro 9. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) propone sabato 15 agosto “Magico Tour nel Castello Incantato: alla scoperta del segreto del Castello”, un avvincente tour per grandi e piccini guidati dalla nobile Dama del Castello e da un audace cavaliere. L'iniziativa si ripete anche Domenica 6 settembre, Domenica 27 settembre, 15h30, 16h45 e 18h00. Biglietto intero: 15 euro; Bambini 6 - 16 anni inclusi: 8 euro; Bambini fino a 5 anni inclusi:

ingresso gratuito. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria:

Al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari (PR) è in programma una speciale visita della

Fortezza con guide in abiti medievali, sabato 15 agosto. Inizio visite alle 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30. Si andrà alla scoperta degli ambienti più caratteristici dell'inespugnabile fortezza, fra i quali la famigerata prigione del Bentivoglio, le antiche sale quattrocentesche, i camminamenti di ronda e la balconata panoramica, la sala delle armi, l'elegante scalone settecentesco e lo straordinario Salone d'Onore affrescato. Biglietto intero: 5 euro a persona; Biglietto ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni): 4 euro a persona. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria:

A Ferragosto, domenica 16, riprendono le avventure nel bosco, nel Parco delle Fiabe del Castello di Gropparello (PC) con un nuovo format adatto al distanziamento sociale. € 20,00 i bambini e 24,00 gli adulti con prevendita sul sito; € 18,50 i bambini e 22,50 gli adulti con pagamento anticipato tramite bonifico bancario. Possibilità di Pranzi e cene alla Taverna con Menu storico ad € 45 a persona.

Prenotazione obbligatoria:

Domenica 16 agosto apertura serale il Castello di Bianello (RE) con visite guidate dalle 20.00 alle 23.00. Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15, invece, dalle 20.00 alle 24.00. Costo: intero euro 6,00; ridotto euro 3,00 (residenti nel territorio comunale , giovani fino ai 18 anni non compiuti, studenti fino ai 26 anni non compiuti e scuole del territorio comunale); gratuito fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, domenica 16 agosto dalle 8 alle 18.30 circa, si snoda la tradizionale mostra mercato dell'Antiquariato con possibilità di fare un giro tra i banchi in cerca di oggetti magici, antichi libri, pendoli e orologi d'epoca, cassapanche, cassettiere, armadi, comodini che chissà quanti preziosi pezzi di vita hanno contenuto e quale storia conservano tra legni e tarsie. Per Ferragosto, è tradizione visitare Fontanellato, in provincia di Parma: potrete

mangiare tante golosità in locande, bistrot, ristoranti, trattorie dove trovarte i buonissimi tortelli d'erbette ricoperti da abbondante Parmigiano Reggiano e burro fuso, degustare salumi e torta fritta. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Iniziative particolari e prime edizioni dal 19 al 23 Agosto

Mercoledì 19 agosto con tour alle 10, alle 16 e in notturna alle 21, al Borgo di Compiano (PR), visite insolite al borgo di Compiano: tour al borgo comprese alcune zone più particolari, il palazzo del Municipio e alcune aree della Chiesa Parrocchiale e i caratteristici Carubbi. La guida abilitata è Giacomo Galli: il percorso dura circa 2 ore. Prenotazione obbligatoria:

Giovedì 20 agosto ore 21.30 al Castello di Tabiano (PR), Penny Ice Cream: gelato e visita notturna al Castello di Tabiano ad assaporare il gelato artigianale della Pasticceria Tabiano sulle terrazze e visitare le suggestive cantine e i saloni illuminati. I castelli, si sa, erano le dimore di re e imperatori, ma al Castello di Tabiano ha lasciato il segno un re un po’ speciale: Carlo Gatti, il Re del Ghiaccio! Giunto a Londra a metà dell’Ottocento con poco in tasca e molte idee, Carlo Gatti guadagna in poco tempo un’importante fortuna importando il ghiaccio dalla Norvegia. Carlo usa il ghiaccio, che distribuisce in tutti i caffè, ristoranti e negozi di Londra, anche per fare il gelato da vendere lungo la strada ad un prezzo per tutti, il penny ice! È con la fortuna abilmente guadagnata da Carlo che la figlia Rosa e il genero Giacomo Corazza potranno comprare e dare nuova vita al Castello di Tabiano, ancora oggi abitato dai loro discendenti. Prenotazione obbligatoria. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione: Gelato in terrazza + visita notturna: €15; Bambini 5-12 anni: €9. Prenotazione obbligatoria:

Sabato 22 agosto, ore 21.30 al Castello Malaspina di Gambaro (PC) c'è Incontro con Dante: “Fatti non foste a viver come bruti....” Il Canto XXVI dell'Inferno. Presentazione della Prof.ssa Clara Mezzadri, proprietaria del maniero; lettura – recitazione - Anna Rizzi; esegesi – Prof. Giuseppe Guidotti. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Sabato 22 agosto al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), ore 20h30, 21h30 e 22h45, “I Misteri del Castello Millenario”. Il millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, il più antico del Parmense, fondato prima dell'anno Mille dal mitico Adalberto Pallavicino, tra i più grandi condottieri del suo tempo, aprirà le sue porte per una speciale visita notturna alla scoperta dei suoi luoghi segreti. Nella penombra della sera verranno raccontati intrighi e misteri che avvolgono il Castello e le leggende dei fantasmi che lo animano in alcune notti dell'anno. Eccezionalmente verrà aperta la torre circolare quattrocentesca con le sue prigioni e verrà mostrata l'antica via di fuga che attraversa il Castello. Per l’occasione, verranno inoltre aperti l'intero loggiato Seicentesco da dove sarà possibile ammirare il paesaggio collinare avvolto dalla luce della sera, la Quattrocentesca “scalinata dei cavalli” con il suo giardino segreto e il grande giardino ai piedi della torre, illuminato per la serata. Sarà anche possibile cenare con menu fisso presso gli agriturismi intorno al Castello o da gustare una raffinata cena a base dei prodotti del territorio nelle trattorie vicine. Per chi desiderasse dormire nel Castello, due esclusive suites nella

torre a pianta quadrata e nell’ala Est sono a disposizione degli ospiti per un minimo di due notti e con prima colazione offerta nella suite. Costo della manifestazione: Adulti: 9 Euro; Bambini da 6 anni a 16 anni: 8 euro; Gratuito: fino a 5 anni inclusi. Prenotazione obbligatoria:

Prenotazione obbligatoria:

Da sabato 22 agosto a domenica 24 agosto, dalle ore 10 alle 18, al Castello di Contignaco al via per tre giorni il “Corso di Fiori di Bach”: “Level 1” certificato dal Bach Centre UK. Il corso prosegue lunedì 24 agosto, dalle ore 9 alle 12. E' tenuto da Maria Chiara Verderi, consulente e insegnante certificata del Bach Centre. Inoltre...Il corso sarà impreziosito, il 24 agosto, da una mattinata esperienziale che si terrà presso i prati della fortezza. I partecipanti potranno cercare in Natura alcuni dei Fiori di Bach per approfondirne le qualità e il significato; inoltre, se il clima lo permetterà, prepareranno uno dei 38 rimedi del dott. Bach seguendo il suo metodo originale. La

mattinata sarà condotta da Maria Chiara Verderi e da Claudio Cattani, erborista. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Sabato dalle 16.00-19.00, Domenica 10.00-13-00 e dalle 15.00-19.00 del mese di Agosto al

Castello di Sarzano (RE), mostra Mare Matrice: mare, acqua che disegna un territorio. L'indissolubile ed intimo legame tra la profondità degli abissi, ambiente, la donna e la loro simbiotica coesistenza. Mostra fotografica e installazione video. Prenotazione obbligatoria:

info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it Giovedì 20 agosto "Storia e Storie: Bianello Barocco" al Castello di Bianello (RE) con visite all'acetaia nella torre medievale accompagnati dalla Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale.

Con Maria Elena Mozzoni, in una cornice da sogno, sulle prime colline reggiane, il Castello di Bianello apre le sue porte per visite serali il giovedì dalle ore 20.00 a mezzanotte. Dalla finestre del castello si potrà ammirare migliaia di lucine della città in lontananza e nelle stanze interne vivere un'emozionante tuffo nella Storia. Prenotazione obbligatoria:

Sabato 22 agosto al Castello di Varano De' Melegari (PR), Storytelling e teatro sotto le stelle al Castello di Varano, tour diurni e gran finale serale pic-nic, Street Food Restaurant Basulon, con anche possibilità di menù vegetariani

Dalle 10:00 alle 19:00 Storytelling Tour

Dalle 20:30 alle 22:30 Teatro Sotto le Stelle

Una giornata culturale e di intrattenimento, indirizzata a grandi e piccini, nella magica cornice del Castello di Varano. Al mattino e nel pomeriggio sarà possibile prendere parte allo Storytelling Tour (della durata di circa un'ora): accompagnati da narratori in costume d'epoca, i visitatori si immergeranno in un viaggio nella memoria, per riscoprire la bellezza dei luoghi che li circondano, raccontati attraverso scorci di vita medievale. Scopriremo come vivevano i cavalieri e le dame che popolavano i Castelli; il mestiere delle armi, la gestione della fortezza, i ritmi le abitudini delle comunità che li popolavano. Alle 19:30, terminato l’ultimo Storytelling Tour, gli ospiti verranno fatti accomodare nello spazio a loro dedicato all’interno della piazza d'arme (in sicurezza e in rispetto alle norme anti-Covid19), dove sarà possibile consumare il vostro pic-nic (sarà inoltre possibile acquistare in loco le pietanze dallo “Street Food Restaurant Basulon”, con possibilità di menù vegetariani).

Siete invitati a portare un plaid o dei cuscini, per godervi al massimo il picnic sotto le stelle ed il seguente spettacolo teatrale: alle 20.30 verrà infatti proposta la rappresentazione di una commedia teatrale, che vedrà come protagonista uno squattrinato Cavaliere che per sbarcare il lunario si trova a dover gestire giostre e tornei, tra fortune alterne, locande di quart’ordine, vittorie (poche) e

sconfitte (tante). In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata. Costo della manifestazione a persona:

Storytelling Tour : 15 euro a persona

Pic-Nic con Teatro Sotto Le Stelle : 20 euro a persona

Storytelling Tour + Pic-Nic con Teatro Sotto Le Stelle : 30 euro a persona

NOTA: I prezzi non comprendono il cibo

Prenotazione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria:

www.castellidelducato.it

Domenica 23 agosto dalle ore 8 alle ore 18 circa attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato

(PR), torna Rocca e Natura, la piccola mostra mercato dove hobbisti, agricoltori e artigiani

espongono in piazza del Castello.

Domenica 23 agosto, ore 17, al Castello di Contignaco: Vola il Medioevo.

Dimostrazioni di volo libero di falconeria: aquile, falchi, poiane e altri rapaci nel cielo di

Contignaco con le tecniche di Federico II di Svevia Con visita guidata del Castello e

degustazione dei vini di Contignaco

Evento in collaborazione con SOCIETÀ AGRICOLA “IL FALCO PELLEGRINO”

Presso la splendida cornice del Castello di Contignaco, sfruttando gli ampi spazi della vallata su cui si erge il maniero, lo staff della Società agricola “Il falco pellegrino” organizza affascinanti dimostrazioni di volo libero di falconeria, coinvolgendo varie specie di rapaci: aquile reali, aquile delle steppe, falchi pellegrini, falchi di Barberia, falchi lanari, falchi sacri (i falchi venerati dagli antichi Egizi), poiane di Harris (direttamente dal deserto della California), gufi e barbagianni. Tutto ciò assicurerà il divertimento di grandi e piccini, accostando la Natura alla Storia in un clima sereno e conviviale. Il fascino ancestrale della sapiente falconeria di Federico II di Svevia tornerà a rivivere

all'ombra delle antiche mura del Castello, proiettando sull'ampio spazio della vallata di Contignaco i virtuosismi aerei dei rapaci de "Il falco pellegrino". Prenotazione obbligatoria. Costo a persona: adulti € 12.00; bambini fino a 14 anni € 6.00. In caso di maltempo l'evento potrebbe essere rinviato alla settimana successiva. Si prega comunque di chiedere conferma dell'eventuale rinvio o tramite mail o tramite contatto telefonico.

Per chi lo desidera, al termine della dimostrazione sarà anche possibile effettuare una visita guidata sia degli esterni sia degli interni del Castello, della durata di circa 50 minuti.

Costo a persona: adulti € 9; bambini fino a 14 anni € 5.

Sarà anche possibile degustare i vini delle cantine del Castello, tutti prodotti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale. Per la manifestazione è stato creato un protocollo sanitario ad hoc elaborato sulla base del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19" della Regione Emilia-Romagna Costo a persona: adulti € 12.00; bambini fino a 14 anni € 6.00. Prenotazione obbligatoria: