Ferrari Cavalcade Icona 2022: il 14 giugno le vetture sfileranno a Parma

Martedì 14 giugno arriverà a Parma la Ferrari Cavalcade Icona 2022. Quest'anno Ferrari SpA realizzerà per la prima volta un’edizione speciale della manifestazione rivolta ai soli possessori di Ferrari Monza, primo modello del nuovo Concetto Icona: vetture esclusive ispirate ai modelli sportivi che hanno segnato la storia del Cavallino Rampante.

Nel pomeriggio di martedì 14 giugno sfilata nel centro storico di Parma: le vetture arriveranno a Parma da Colorno percorrendo la SP343 e, al termine del passaggio, le Ferrari proseguiranno in direzione Reggio Emilia. L’arrivo della prima vettura a Parma è previsto alle ore 14:15 mentre l’ultima arriverà alle 14:50 circa.

La colonna sarà anticipata da una vettura apripista che arriverà circa quaranta minuti prima delle Ferrari. Le vetture saranno organizzate in quattro gruppi da venti auto circa, ognuno dei quali sarà accompagnato da una vettura staff in apertura e una in chiusura.

Percorso cittadino: Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Giovanni Mariotti, Strada Giuseppe Mazzini, Piazza Garibaldi, Strada della Repubblica, Via Emilia Est.