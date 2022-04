Fésta dal Paisàn 2022

Dopo anni di pausa la Pro Loco di Lesignano de' Bagni torna ad organizzare la sua manifestazione più importante: la Fésta dal Paisàn!



Con il sottotitolo Antica festa contadina si cerca di tornare alle origini della manifestazione dove potrete trovare nell’arco di tutta la giornata:

Esposizione Trattori d’epoca

Museo della Civiltà Contadina Mons. Dall’Olio

Antichi mestieri: come si crea un orto

Sfilata dei Butteri della Maremma

Trattoristi di Parma: ore 14.00 sfilata ed esposizione



Oltre alla tradizione contadina per le vie del paese potrete perdervi a fare shopping nel grande mercato del “GOLFO DEI POETI” con le bancarelle delle Cinque Terre, negozi del paese aperti con vetrine a tema e il mercato del riuso “Mercatino Al Volo”.





Non perdetevi le mostre espositive di Pietro Volpi e Gian Franco Magnani: “C’era una vola Lesignano” e “Il suono e la voce” con esposizioni di apparecchi acustici storici



E per i bambini:

Giostre e Trampolieri: ore 16.00 spettacolo Zuppa di Sasso



Ci sarà anche tanta beneficenza con la presenza delle Associazioni benefiche e di volontariato del territorio e l’iniziativa a sostegno del nuovo Centro Oncologico di Parma crea il Tuo Spaventapasseri



Ma anche:

Esibizioni di Mountain bike

Esposizione di Auto e Moto d’epoca

E molto ancora…



Tranquilli, se avrete fame, potrete mangiare nella nostra Area Food o presso gli esercizi alimentari del paese.



Ore 10.00 inaugurazione!



Rimanete aggiornati sull'evento e sulla Nostra Pagina Facebook "Pro Loco Lesignano de' Bagni" per scoprire di volta in volta tutte le attrazioni di questa 16^ edizione!



Non mancate!





Mail: prolocolesignanobagni@gmail.com