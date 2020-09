festa del luppolo in birrificio sabato 26 settembre 2020

Sabato 26 settembre 2020, dalle 12 fino a notte, presso la sede di Birrificio del Ducato a Soragna, Strada Argine 43, si terrà la Festa del Luppolo. Una giornata celebrativa rivolta ad uno degli ingredienti principi della birra: il luppolo.



Settembre è infatti il mese della raccolta del luppolo e ad ottobre comincia la semina dell'orzo. Il 26 settembre è il momento perfetto per gustare ciò che Madre Natura ci ha regalato e che i birrai di Birrificio del Ducato trasformano magicamente, ogni giorno, nella nostra bevanda preferita: BIRRA!



Per tutta la giornata, Birrificio del Ducato proporrà 10 diverse birre alla spina, che i partecipanti potranno accompagnare al cibo di strada de I DUE GATTI di Parma, presenti con il loro street food truck "Roast & Roll"!



Nel primo pomeriggio si terranno i nuovi LABORATORI DEL GUSTO, due appuntamenti imperdibili per i più curiosi, a cura dei birrai del Birrificio del Ducato:

- Ore 15 “LA BIRRA: MATERIE PRIME, CENNI DI PRODUZIONE E DI ANALISI SENSORIALE”. A Cura di Marco Maccioni, Responsabile di Produzione e di Stabilimento di Birrificio del Ducato.

- Ore 16 “FOR THE LOVE OF HOPS: IL LUPPOLO, LA SUA COLTIVAZIONE E IL SUO UTILIZZO NELLE IPA". A Cura di Danilo Troianiello, Head Brewer di Birrificio del Ducato ed Eugenio Pellicciari, Fondatore di Italian Hops Company.

Per partecipare ai LABORATORI DEL GUSTO la prenotazione è obbligatoria. E’ possibile prenotare tramite mail, telefono o Social contattando direttamente il Birrificio.



Per intrattenere il pubblico, due appuntamenti musicali dall’aperitivo in poi:

- Dalle 18 DJ SET by Davide Schmid.

- Dalle 22 musica live con i Cinzano Five!



In caso di maltempo l'evento sarà annullato.



Avvertenza importante COVID-19

Organizzando questo evento, Birrificio del Ducato intende dimostrare che la birra è (anche) civiltà!

L'ingresso al birrificio sarà consentito solo a chi è in possesso di mascherina e non ha la febbre.

All'ingresso saranno richiesti nomi e numeri di telefono a tutti i partecipanti come forma di tracciamento.

Verrà imposto a tutti il rispetto della distanza di almeno 1 metro dalle altre persone e verrà suggerito di consumare cibo e bevande da seduti.

Verranno infine disposti per tutto il Birrificio i dispositivi per la disinfezione frequente delle mani.



