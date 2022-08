Festa del pesce a Soragna

DOPO DUE LUNGHISSIMI ANNI RITORNA....

LA FESTA DEL PESCE!!!!

Nel parco verde dell’Area Feste di via Veneto a Soragna ritorna la grande Festa del Pesce, giunta alla 16esima edizione, serate gastronomiche e musicali a cura del Circolo Alpini di Soragna con menù a base di pesce di mare, d'acqua dolce e menu di terra.

Le serate con musica e balli con le migliori orchestre spettacolo:

Venerdì 5 Agosto Orchestra Daniele Cordani

Sabato 6 Agosto Ringo Story

Domenica 7 Agosto Luca Canali

PISTA IN ACCIAIO

Il menu prevede:

Antipasto misto mare

Primi:

· Tortelli al branzino

· Tortelli d’erbetta

· Paella

Secondi di pesce

· Fritto Misto

· Filetto di pesce gatto nostrano

· Filetto di Tonno fresco

Secondi di terra:

· Culaccia e melone

· Hamburger con patatine

Contorni

· Polenta fritta

· Patatine fritte

Dolci



Apertura cucine dalle 19.30 con servizio al tavolo

Per i gruppi è consigliata la prenotazione al 3487301062



www.facebook.com/gruppoalpini.soragna



www.alpinisoragna.altervista.org