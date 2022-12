Evento di beneficienza a supporto dell’associazione Noi per Loro ODV Parma.



Torna anche quest’anno la Festa della Befana al Centro Eurosia, in collaborazione con l’associazione Noi per Loro ODV di Parma, che da più di trent’anni si occupa di supportare bambini e ragazzi malati di cancro, e i loro genitori, attraverso attività ludiche all’interno dei reparti, di supporto abitativo per le famiglie fuori sede e di collaborazione con il comparto sanitario.



?Il 4, 5 e 6 gennaio 2023, dalle 10.00 alle 19.00, c/o la galleria del Centro commerciale Eurosia, sarà possibile acquistare le calze della befana, confezionate dai volontari dall’associazione, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al reparto oncologico dell’ospedale di Parma.



?Il 6 gennaio dalle 15.30 alle 19.00 festeggeremo con “Lo show della Befana”, un divertente spettacolo di magia che vedrà la Befana, insieme il suo aiutante combinaguai Spazzacamino, proporre trucchi e giochi di magia che coinvolgeranno il pubblico sotto l’attenta supervisione di Euros, la mascotte del centro, che distribuirà carbone e caramelle a tutti i bambini.



?A fine show la Befana consegnerà all’associazione Noi per Loro l’assegno con il ricavato dalla vendita delle calze.