Festa della Donna: al via la rassegna “8 Marzo e dintorni. Un mese e oltre per raccontare le donne”

Parma di Marzo parla alle donne con le donne. L'8 marzo è una nuova occasione per proporre un'ampia riflessione sulle donne come centro del cambiamento, nel presente e verso il futuro. Parma lo farà con un programma di iniziative diffuse in molti luoghi e scandito nel tempo: occasioni che approfondiscono tanti temi diversi e parlano a donne e uomini di tutte le età, indagando anche le conseguenze della pandemia, raccogliendo i frutti di un biennio che ha messo la cultura e la partecipazione al primo posto dell'agenda della città e sperimentato una speciale sinergia tra pubblico e privato. Ancora una volta prenderà vita un carosello di iniziative significative grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni femminili e con il coinvolgimento di tanti mondi diversi impegnati nella realizzazione in concreto di un prolungato focus sulle Pari Opportunità come leva di innovazione della società. La città di Parma sarà coinvolta in un ricco programma costruito grazie alle progettualità emerse dal Bando "8 Marzo e dintorni un mese per raccontare le donne" (che ha assegnato risorse per 10 mila euro), dalla stretta collaborazione con le associazioni della città e da una serie di iniziative promosse, supportate o ideate direttamente dal Settore Pari Opportunità del Comune di Parma.

Ad illustrare il calendario diffuso e variegato è stata l'Assessora Nicoletta Paci durante un'affollata conferenza stampa in Municipio.

"Ci affacciamo ad una primavera che promette una libertà riconquistata e forse, è la speranza di tutti, definitiva. Il nostro impegno in questi anni non ha trascurato una programmazione di eventi dedicati ai talenti e all'empowerment delle donne, ma è stato inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia. Abbiamo costruito un palinsesto che abbraccia molti temi: dalla maternità con la scrittrice Chiara Gamberale, alle tecniche di difesa personale, agli aspetti sanitari che toccano la salute delle donne, dalla fotografia, alla musica, all'educazione finanziaria, alla storia delle donne, all'impegno ambientale al Premio alle donne di Parma "Le Parmigiane" cito per toccare solo qualche tema proposto e dare l'idea di un programma che abbraccia la vita, i temi sociali e le domande che le donne di oggi fanno alla politica. Si tratta di un 8 marzo che segnerà forse lo spartiacque del post pandemia,ma che consegna alla città anche una solida rete di relazioni che l'Assessorato ha stretto con il mondo associativo, educativo ed imprenditoriale facendosi sostegno e punto di riferimento delle energie delle tantissime donne di talento della città e della provincia".

Tutti i progetti e le iniziative sono volti a valorizzare il tema della condizione femminile nella società contemporanea e in quelle passate attraverso le conquiste, i problemi, le necessità, i desideri, le lotte quotidiane e collettive.

Per partecipare alle iniziative è necessario essere in possesso del Green-pass e indossare la mascherina FFP2.

Di seguito il programma:

PROGRAMMA COMPLLETO AL LINK: https://flippingbooks.comune.parma.it/libri/8-marzo-e-dintorni/

8 MARZO E DINTORNI. UN MESE E OLTRE PER RACCONTARE LE DONNE

SABATO 5 MARZO ore 16.00

MERCOLEDI’ 9 MARZO ore 18.30 Officine On/Off

“Make & Connect. Per un 8 marzo 4.0” incontri per avvicinare le donne all’imprenditoria e alle tecnologie. Comune di Parma in collaborazione con On/Off APS e Casa delle Donne Parma. Prenotazione tramite form online sulle pagine social di On/Off

SABATO 5 MARZO, ore 21.00, Auditorium del Carmine

Parole da ascoltare: Milva. La voce della poesia.

Presentazione del libro con l’autore Roberto Cardia

Ingresso libero con prenotazione consigliata al link

Promosso da Conservatorio Arrigo Boito

DA SABATO 5 MARZO AL 12 MARZO, dalle 16.00 alle 19.00, Spazio Manfredi - Borgo Riccio, 19 Donne in Mostra 2022 – Inaugurazione con i progetti “Le case delle artiste” di Chiamata alle arti di Daniela Rossi e "La Città delle Donne" di Imagomentis

Promosso da Associazione Pantarei

LUNEDI’ 7 MARZO ore 17.30, Cinema Astra. Chiara Gamberale presenta “Il grembo paterno”

Dialoga con l’autrice Alessandra Tedesco Comune di Parma in collaborazione con Feltrinelli

Prenotazioni tramite App Parma 2020+21

7-14-21-28 MARZO E 3 APRILE, ore 20.00 Palestra Scuola Newton

“Corso di difesa personale e psicologica” corso teorico-pratico basato sulla crescita dell’autostima e della motivazione personale.Promosso da QWAN KI DO PARMA

Per iscrizioni inviare una mail a: qwankidoparma@gmail.com

LUNEDI’ 7 MARZO, ore 14.30 diretta su youtube Convegno “La salute delle differenze. Donne medico e promozione della salute”. Promosso dal Comitato Unico di Garanzia della AOU e dell’AUSL di Parma. Per partecipare utilizzare il link https://youtu.be/9lj9jH9d5Mc

MARTEDI’ 8 MARZO 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Piazza Garibaldi. “Questo non è amore”. Allestimento di gazebo divulgativo per sensibilizzare e dare Informazioni sulla violenza di genere Promosso dalla Polizia di Stato

MARTEDI’ 8 MARZO, ore 9.00 piattaforma Meet. “Essere donna oggi tra rivendicazioni e contraddizioni”. Studentesse e studenti del Bodoni riflettono sulla condizione della donna oggi, tra diritti acquisiti e diritti negati.

MARTEDI’ 8 MARZO, ore 13.00 piattaforma Zoom. Convegno “Le discriminazioni e l'avvocatura, il ruolo dei c.p.o. e delle associazioni forensi”. Promosso Comitato Pari Opportunità Parma del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma. Per ricevere il link di collegamento inviare una mail a cpo@ordineavvocatiparma.it

MARTEDI’ 8 MARZO, ore 16.00 canale youtube dell’associazione. “Le donne dei guerrieri venuti dal nord” Conferenza sulle donne di Parma in età longobarda a cura di Manuela Catarsi

Promosso da Associazione Festa Internazionale della Storia

MARTEDI’ 8 MARZO 2022, ore 17.00, Ridotto del Teatro Regio

Premiazione III edizione del Premio Scrivere d’Opera “Elena Formica”

Promosso dalla Fondazione Teatro Regio in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Critici Musicali, l’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e la Gazzetta di Parma

MERCOLEDI’ 9 MARZO, ore 11.30, Università di Parma

“Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne”, presentazione del libro di Marilisa D’Amico. Sarà presente l’autrice. Intervengono Veronica Valenti e Maria Chiara Errigo.

Promosso da Università di Parma

MERCOLEDI’ 9 MARZO, ore 17.30, Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore

“La città delle donne a vignette”, presentazione dello stradario dedicato alla toponomastica femminile di Parma. Comune di Parma in collaborazione con Fondazione Matteo Bagnaresi

Prenotazione tramite App Parma 2020+21

OGNI GIOVEDI’ DAL 10 MARZO AL 19 MAGGIO

dalle ore 15.30 alle ore 17.00, online

Ciclo di seminari dal titolo “Donne e Diritti: prospettive tra diritto, storia, politica e società” Promosso dall’Università di Parma Dipartimento di Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali

per informazioni consultare il sito dell’Università di Parma

GIOVEDI’ 10 MARZO ore 21.00, Auditorium Paganini “Eleganzissima”

Recital scritto e interpretato da Drusilla Foer

Comune di Parma, Caos Organizzazione Spettacoli e ARCI Parma

Biglietti su ticketone.it e Arci di Parma

SABATO 12 E 19 MARZO Liceo Scientifico “G. Marconi”

LUNEDI’ 21 E 28 MARZOProgetto OPEN 4 - Laboratori per scuole secondarie di secondo grado Riflessioni per le giovani generazioni sui temi della disparità, delle relazioni e della violenza

in collaborazione con CSM-ACAV-Giolli Coop-Maschi che si immischiano

SABATO 12 MARZO, ore 16.30, Auditorium APE Parma Museo e pagina Facebook di ADA

Premio “Una mimosa per l’ambiente”

Promosso da ADA, Associazione Donne Ambientaliste per prenotare inviare una mail all’indirizzo ada.onlus.news@gmail.com

SABATO 12 MARZO, ore 18.00, Novotel Parma Centro

“#BreakTheBias: festeggiamo il successo delle donne. Agiamoper l'uguaglianza”

Incontro con Donatella Ricci, astrofisica, pilota e istruttrice di volo, professionista nel campo dell'industria aeronautica. Promosso da Zonta Club Parma

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo info@zontaparma.it

SABATO 12 MARZO, ore 18.00, Chiesa San Giovanni Evangelista

“Un mese per raccontare le donne. L’unione di due culture”

Concerto della chitarrista Irem Gumusgoz con le poesie di Alma Saporito

Comune di Parma in collaborazione con Soroptimist Club di Parma

Per prenotare inviare una mail a parma.soroptimist@gmail.com

DOMENICA13 MARZO, ore 18.00 e ore 21.00 Teatro Europa

“Occhi grandi” spettacolo teatrale con la regia di Franca Tragni e Giulia Canali e le musiche di Patrizia Mattioli. Promosso da ZonaFranca APS e Associazione Europa Teatro

Per info e prenotazione biglietti inviare una mail a europateatri.pr@gmail.com

LUNEDI’ 14 MARZO 2022, Viale Toschi, ore 10.30

MotivArte, progetto nazionale di arte pubblica con affissioni di frasi e messaggi motivazionali in tutta la città per una rivoluzione gentile.

Comune di Parma in collaborazione con l’illustratrice Enrica Mannari

MARTEDI’ 15 MARZO, ore 21.00, piattaforma zoom

Incontro “Senza orgoglio e pregiudizio per lasciarsi in pace: la gestione del conflitto”

Interverranno Maria Grazia Mazzali e Maria Francesca Albertini

Promosso da Fidapa, Aidm, Federmanager, Ammi e Moica

Per ricevere il link di collegamento scrivere a parmafidapa@gmail.com

MERCOLEDI’16 MARZO, ore 18.30, Il Cubo Via La Spezia. Inaugurazione della mostra fotografica “L’attesa: immagini e parole”. Comune di Parma in collaborazione con Associazione W4W. Ingresso libero

MERCOLEDI’ 16-23-30 MARZO dalle 17.30 alle 19.00, Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Governatore.

E 6 APRILE 2022 Percorso di educazione finanziaria in quattro tappe “Le donne contano”

Comune di Parma in collaborazione Federmanager Minerva Parma e Banca d’Italia. Per iscrizione utilizzare il link https://ledonnecontano.eventbrite.it

MARTEDI’ 22 MARZO dalle 16 alle 19, sede della CGIL di Parma

MARTEDI’ 29 MARZO dalle 16 alle 19, sede di Csv Emilia Parma

MERCOLEDI’ 30 MARZO dalle 9.30 alle 12.30, sede di Csv Emilia Parma

Ciclo di workshop su microcredito e finanza etica “Donne che contano!”

Comune di Parma in collaborazione con APS Ricrediti

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo info@ricrediti.it

MERCOLEDI’ 23 MARZO, ore 10.30, on line

Convegno su Family Audit in collaborazione con Pro.Ges

Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo ufficiosoci@proges.it

GIOVEDI’ 24 MARZO, ore 18.30, pagina Facebook del Comune di Parma

Convegno “Storie di donne cui la storia non ha dato il giusto riconoscimento”

Comune di Parma in collaborazione con CNDI – SOROPTIMIST - ZONTA CLUB - AMI- AIDM

MARTEDI’ 29 MARZO, ore 11.30, Sala Stampa del Comune di Parma

Firma della Convenzione per la realizzazione di un progetto triennale di attività dedicate alle donne

MARTEDI’ 29 marzo, ore 17.30 Biblioteca Guanda

Conversazioni Minerva: Impariamo la leadership dalle donne del Mito dialogano sul tema Elisabetta Todeschini e Myriam Defilippi. Comune di Parma, in collaborazione con Federmanager Minerva Parma Per iscriversi inviare una mail a et.minerva.parma@federmanager.it

GIOVEDI’ 31 MARZO, ore 17.30, Sala del Consiglio Comunale

Consegna del Comune di Parma del Premio “Le Parmigiane 2022” per donne che si sono distinte sul tema della sostenibilità ambientale

Comune di Parma in collaborazione con Pro.Ges

MARTEDI’ 5 APRILE, ore 14.30, Auditorium Carlo Mattioli, Palazzo del Governatore

Le donne nella società: un confronto tra Italia e Svezia. Interventi di Nicoletta Paci, Anne-Charlott Callerstig, Veronica Valenti e Giulia Selmi. Comune di Parma in collaborazione con Università di Parma. Per prenotazione pariopportunita@comune.parma.it

GIOVEDI’ 7 aprile, ore 11.30 Sala Stampa Comune di Parma

Consegna premi del concorso “Vetrine Consapevoli 2022”per divulgare l’informazione sull’endometriosi. Comune di Parma in collaborazione con A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi.

GIOVEDI’ 28 APRILE, ore 17.30, Auditorium Carlo Mattioli, Palazzo del Governatore

Presentazione del Bilancio di genere 2019-2020-2021 del Comune di Parma.

SABATO 30 APRILE 2022 A DOMENICA 8 MAGGIO, Antica Farmacia San Filippo Neri

Mostra Pittrici per Parma nell’anno della Cultura. Promossa dal Comitato Provinciale UNPLI Parma in collaborazione con ASP Parma

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO, ore 17.00 Auditorium “Carlo Mattioli” Palazzo del Governatore

XIV edizione Premio giornalistico “Con gli occhi di una donna”.

Promosso da LIONS CLUB PARMA MARIA LUIGIA per prenotare inviare una mail all’indirizzo elisabettaspadini@gmail.com