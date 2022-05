"Festa della mamma" Piazza Ghiaia

"Di mamma ce n’è una sola…". E allora tutti pronti a festeggiarla in Piazza Ghiaia a Parma con una festa e un ricco mercatino dedicato. L’evento – promossa da PromoGhiaia e organizzata da Maria Lombardi avrà inizio SABATO 7 con un’anteprima –dalle ore 17 alle ore 20- e proseguirà per tutta la giornata di DOMENICA 8 MAGGIO dalle 9 alle 20. Un’occasione per non farsi trovare a mani vuote, per trovare un regalo sentito ed originale, per stupirla con un pensiero dolce e renderla felice. Un mercatino a lei dedicato che ospita una sezione” Bio & Natura con prodotti naturali e a tutto ciò che ci avvicina alla natura. I sensi saranno sollecitati: la vista con i colori sfavillanti dei filati e dei fiori freschi; il gusto con le spezie e i prodotti naturali coltivati e realizzati dagli agricoltori del territorio. I visitatori troveranno una vasta scelta di prodotti da acquistare: creazioni artigianali e originali, bijoux, accessori, proposte moda di abbigliamento ed accessori, prodotti tipici dolciumi e tante altre curiosità. La festa della mamma si svolgerà nei seguenti orari: Sabato 7 Maggio dalle 17:00 alle 20:00 - Domenica Maggio dalle 9:00 alle 20:00.