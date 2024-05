Festa di primavera: colori, profumi e sapori della terra

Sabato 11 Maggio dalle 17 alle 20 e Domenica 12 Maggio dalle 9 alle 20 in Piazza Ghiaia a Parma un appuntamento– promosso da PromoGhiaia e organizzato da Maria lombardi – per trascorrere del tempo di qualità in compagnia della famiglia o dei propri amici, godendo di un'offerta davvero interessante: una selezione di espositori legati al mondo del naturale. L'evento celebrerà l’arrivo della primavera intonando un inno alla bellezza e al benessere le cui note arriveranno direttamente dalla voce di Madre Natura. Vogliamo infatti invitare i visitatori a perdersi nei colori, nei sapori e a farsi inebriare dai profumi delle esposizioni, con note estetiche, olfattive e visive che ciascuno ritroverà attraverso i prodotti posti sui banchi degli espositori. Un viaggio attraverso i sensi: vista, olfatto e gusto saranno sollecitati all'interno di un mercato dedicato ai prodotti naturali e a tutto ciò che ci avvicina alla natura. I sensi saranno sollecitati da una manifestazione che diventa una vera e propria esperienza da vivere all’aperto. La vista - con i colori sfavillanti dei filati e dei fiori freschi-, il gusto: con i prodotti prodotti del territorio; l’olfatto: inebriato da profumo terapeutico degli oli essenziali e dall’intensità degli incensi. Non mancheranno i prodotti del benessere ,la cosmetica naturale e poi piante, fiori, artigianato artistico. Sarà una vera e propria “Festa di Primavera”, un’occasione per celebrare la bellezza, riletta in ogni sua possibile declinazione, e il benessere che deriva dal vivere secondo natura, con una rinnovata attenzione al lifestyle. Anche il gusto sarà protagonista con i sapori di tantissimi prodotti gastronomici prodotti da forno, salumi, prodotti caseari , birra agricola, e tanto altro ancora.