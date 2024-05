Festa di primavera alla scuola Waldorf a Fidenza

Domenica 12 maggio dalle 10 alle 18 vi aspettiamo sulle colline di Fidenza , per ritrovarci o per venire a conoscerci!



Tra laboratori creativi, buon cibo biologico, spettacoli e bancarelle trascorreremo insieme una giornata piena di allegria e divertimento, il tutto immerso nella bellezza della natura che da sempre contraddistingue la Scuola Waldorf di Fidenza .



Vi aspettiamo in Località Siccomonte 7/A , nella sede de L’ Olmo , la nostra primaria parentale dalla I alla VIII classe. E per chi vuole, sarà anche possibile visitare sia la scuola che l'asilo paritario La Casa D'Oro , conoscere l'offerta formativa e i maestri. Per info e prenotazioni: 334 6767826.