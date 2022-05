Festa di primavera alla scuola Waldor-Steiner di Fidenza

Domenica 29 maggio finalmente festeggeremo la Primavera ?

Ecco il ricco programma in anteprima

FESTA DI PRIMAVERA

10— Apertura Festa

10:30-– Porte Aperte: I maestri accompagnano le famiglie interessate ad approfondire la pedagogia steineriana in una visita delle classi mostrando quaderni e manufatti degli alunni

10.30/11.30 —Lezione di Ginnastica Bothmer

10.30 /12 —Laboratori. Realizzazione di manufatti in lana cardata e legno, Pesca pesciolino, Creazioni con pietre

— Attività: Battesimo della sella, Cavalgiocare, Giochi antichi

11—Visita guidata al Museo dei Trattori

12 —Concerto del Coro della Scuola

12 / 14.30— Pranzo a cura della BioMensa della Scuola con BUONA Cucina e Grigliata Bio

15/17 —Laboratori. Realizzazione di manufatti in lana cardata e giocattoli in legno , Orto in cassetta, Pesca pesciolino, Creazioni con pietre e Laboratorio artistico grafico pittorico

—Attività: Tiro con l’arco, Battesimo della sella, Cavalgiocare, Giochi antichi

16—Teatrino delle Pupe con la fiaba de ‘II Principe Ranocchio’ per tutte le età

16—Visita guidata al Museo dei Trattori

16.30—Spettacolo con l’ Artista di strada Jairo

16.45— Merenda con torta fritta, gorgonzola e spalla cotta

Durante tutta la giornata:—Biobar con estratti di frutta e verdura biologici e crepes veg



—Il cortile della scuola ospiterà un variopinto mercatino di manufatti artigianali dove sarà possibile partecipare a piccoli laboratori( realizzazione bigiotteria, applicazione treccine per capelli)