Festa sulla Via Emilia – 16a Edizione

La "Festa sulla Via Emilia" festeggia la sua 16a edizione con un ricco programma a partire dalla sera di sabato 25 e domenica 26 maggio, a Pontetaro (PR). Tra rock e poesia, tra palco e realtà, la Festa inizierà sulle note di Luciano Ligabue, con il concerto dal vivo della cover band Bandaliga. In Piazza Stradella, sabato 25 maggio dalle ore 21:00, andrà in scena il più importante, famoso e apprezzato tributo al rocker di Correggio, Ligabue attivo dall'ormai lontano 2000. Sarà presente un punto ristoro durante l'esibizione live. Domenica 26, alle 9:45 si inaugura con il saluto delle autorità a cui seguiranno la parata del Corpo bandistico "La Noce" di Noceto e la pesca benefica a favore della Scuola d'Infanzia di Via Martiri. Per tutta la giornata di domenica, lungo la Via Emilia, il pubblico potrà passeggiare e fare shopping, tra mercato, mercatino degli hobbisti e degli artisti dell'ingegno e stand delle associazioni. Il programma della Festa sulla Via Emilia propone poi al pubblico tanti appuntamenti e attività coinvolgenti al Parco Ida Mari (ex Vivaio Neri), molte delle quali dedicate ai più piccoli, a partire dalla mattina: laboratorio "HappyLab" per bambini dai 3 ai 10 anni, gonfiabili, animazioni, Casa delle Fate-Farfalla con truccabimbi, Officina Clandestina, il Grande spettacolo dei burattini Semi-Volanti e il Mago Luca. Al Parco saranno presenti punti ristori e food truck per pranzare, fare uno spuntino e cenare. Il Parco Ida Mari, domenica 26 a partire dalle ore 10, ospiterà inoltre la prima edizione della manifestazione canina "4 Zampe in Festa" con attività ludiche, ricreative e sportive, gare nazionali di Rally-obedience, Stage canicross, espositori, Raduno amatoriale di Retriever e Pastori da transumanza e l'immancabile sfilata canina amatoriale “Cani in passerella” per cani meticci e di razza. Nello stesso Parco saranno proposte attività sportive con dimostrazioni di Karate, CrossTraining di sport Leafness. Domenica sera, dalle ore 21, sarà di scena il concerto "Melting Pop" – 10 anni di musica, con l'Orchestra dell'I.C. "F.M. Ricci". Negozi e bar saranno aperti al pubblico per tutta la durata della Festa. Alla Festa sulla Via Emilia sarà presente la Clinica mobile del progetto HOPE per eseguire visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Iniziativa promossa dal Comune di Fontevivo.

“Mi sento particolarmente legato a questa iniziativa – dichiara il Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza - una festa che da sedici anni riunisce tutti i cittadini della frazione di Ponte Taro. Posso dire che è dal 2015 che collaboriamo con Noceto per questa festa e si conferma una fattiva e fruttuosa collaborazione che ambo le parti ogni anno portano avanti con impegno e rispetto. Siamo due amministrazioni mosse da un’importante volontà di fare squadra al fine di portare benefici agli abitanti e ai commercianti della frazione, lavorando affinché la storica divisione su due comuni smetta di essere un problema e divenga un’opportunità. Anche quest’anno sarà quindi una festa rivolta ai giovani e alle famiglie, cosicché per due giorni tutti insieme si possa vivere la bella comunità di Ponte Taro”. L’Amministrazione Comunale di Noceto - Sedicesima edizione di una festa entrata nelle tradizioni più care di Pontetaro, a sancire un traguardo importante, quello dell’unificazione della frazione – pur caratterizzata dagli stemmi di due differenti Comuni - per coinvolgerla in un progetto condiviso che le donasse maggiore vivibilità, decollato con il declassamento della via Emilia del 2005 e la conseguente chiusura del transito al traffico pesante. Un progetto che ha previsto, fra il 2005 e il 2009, importanti interventi di riqualificazione del centro urbano. La festa sulla via Emilia è fin dal suo esordio frutto della positiva collaborazione con Fontevivo, anche quest’anno si articola su due giornate e propone un ricco programma di iniziative orientate su più versanti, che siamo certi otterrà la consueta vasta partecipazione di pubblico. Un evento pensato per creare aggregazione e socialità, promuovendo il territorio.