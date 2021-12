festeggiamo santa lucia al castello di tabiano

Alla vigilia del giorno di Santa Lucia, per prepararsi a una delle feste più amate dai bambini, il Castello di Tabiano organizza laboratori a cura di Francesca Lattuca di Arte in Bottega, nei quali grandi e piccini prepareranno insieme un dono speciale prima di visitare il Castello.



Il laboratorio della mattina sarà dedicato a realizzare un asinello in plastilina insieme alle insegnanti.

Il pomeriggio, genitori e bambini realizzeranno una lanterna con la quale poi realizzare un lungo e suggestivo corteo luminoso nel castello. Al termine del percorso, merenda per tutti e vin brûlé nelle antiche cantine.

Sia la mattina, sia il pomeriggio sarà a disposizione il fieno per preparare un fascetto da lasciare sulla finestra per l'asinello di Santa Lucia



ORARI E BIGLIETTI

? Mattina (asinello e visita guidata): ore 10.00 e 11.00

Biglietto 13 euro per tutti, gratis per i bambini con meno di 4 anni.

??+?Pomeriggio (lanterna, visita guidata e merenda): ore 15.00 e 16.30



Obbligo di green pass e prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.castelloditabiano.com/events/2021-12-12/