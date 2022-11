Festival dell'Oriente alle Fiere di Parma

Per la primissima volta oltre alla già ricca offerta della zona ristoro sarà allestito un “Villaggio Street Food Orientale” in una zona a parte del Festival.

Una straordinaria novità al Festival dell'Oriente presso Fiere di Parma. Sabato 5 - Domenica 6 - Sabato 12 - Domenica 13 Novembre. Una vera e propria via dei sapori con gli street food Giapponese, Cinese, Indiano, Thailandese, Tibetano, Vietnamita, Coreano, Cambogiano, Indiano, Sri Lanka per un evento gastronomico imperdibile. Non solo Oriente, troverete anche stand di gastronomia vegetariana e italiana.

Festival dell'Oriente è promozione di cultura e tradizione, e questo grande gruppo di chef vi trasporterà in un viaggio ricco di emozioni e gusto alla scoperta dei paesi Orientali. Sarà come perdersi in una notte oltreoceano, tra folklore, gusti e cultura... Sarà creata una vera e propria “strada del gusto” dove si potrà passeggiare e gustare alcune delle più conosciute prelibatezze orientali!

Una “villaggio” dedicato all’interno del padiglione ad accogliervi e stupirvi con i mille gusti d’oriente: sushi giapponese, pho vietnamita, ramen cinesi, poké hawaiano, cibo cambogiano e molto altro sarà disponibile in questo villaggio del gusto, come nel vero spirito della tradizione orientale del “cibo da strada”. Cuochi e chef originari di questi paesi porteranno al Festival tutte le ricette tipiche che quotidianamente queste popolazioni mettono in tavola per aiutarvi ad immergervi nel viaggio!