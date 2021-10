Festival della Cultura Tecnica: si parte

Inizia domani, mercoledì 20 ottobre, la 4° edizione del Festival della Cultura tecnica, che continuerà fino al 6 dicembre. Un ricco cartellone di iniziative che comprende seminari, dimostrazioni, laboratori ed eventi organizzati da scuole, università, enti pubblici e associazioni di categoria.

Il Festival è destinato a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni per far sì che la cultura tecnico-scientifica possa farsi motore del rilancio del tessuto sociale, economico e produttivo del nostro territorio.

Il tema di quest’anno è “Istruzione di qualità”, per sottolineare il ruolo fondamentale che la scuola e il sistema dell’istruzione possono svolgere per la costruzione di una società più equa ed inclusiva, ancor più con il perdurare del periodo di crisi pandemica, senza dimenticare il contrasto al gap di genere, in particolare gli stereotipi e i fattori sociali che ostacolano le ragazze nella scelta di percorsi scolastici e professionali dell’area tecnico- scientifica.

La manifestazione, che si sviluppa su tutto il territorio dell’Emilia – Romagna, è organizzata da Regione, Province e Ufficio Scolastico Regionale, con numerosi partner locali.

La giornata inaugurale del Festival, in programma domani mercoledì 20 ottobre, si svolgerà in modalità mista in presenza e a distanza.

Dalle 9.00 alle 11.00, si terrà l’apertura ufficiale, con collegamenti in streaming da ciascun territorio provinciale.

Il collegamento da Parma previsto dalle ore 10:15 circa proporrà la presentazione del progetto "Alleanza Carbon Neutrality", organizzato dal Gruppo Operativo dell’Alleanza, con lo scopo di accelerare la trasformazione sistemica del nostro territorio verso la neutralità carbonica al 2030 in coerenza gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L’intero incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito: https://www.festivalculturatecnica.it/

Tra gli incontri previsti sul territorio parmense:

- mercoledì 20 ottobre dalle 11:00 e giovedì 21 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 - FIERA DELLE IDEE... ONLINE! Le dirette web per le secondarie di primo grado.

Un programma articolato su due giornata per far incontrare le studentesse e studenti degli Istituti professionali, Istituti tecnici, Centri di formazione professionale del sistema IeFP e Fondazioni ITS del territorio alle secondarie di primo grado mostrando in diretta web e interattivamente i propri progetti e le proprie invenzioni con giochi, simulazioni, esperimenti.

- giovedì 21 ottobre alle 10:30 - PARCO GIOVANI. I GIOVANI E IL PARCO DELLA REGGIA DI COLORNO.

Evento finale del progetto realizzato dalla Provincia di Parma, in qualità di capofila in partnership con il Comune di Colorno, l'Istituto d’Istruzione Superiore Pietro Giordani di Parma, Intercral Parma APS e l’Ente di Gestione dei Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale nell’ambito di “Azione ProvincEgiovani”, bando promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto si pone l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico del Parco della Reggia di Colorno, contribuendo a stimolare l'interesse e la sensibilità per questa area, dotata di valenza ambientale e storica, e del patrimonio verde provinciale in generale, nelle giovani generazioni.

- 4, 11, 18 e 24 novembre - Il ciclo d'incontri organizzato da Comune di Parma, in collaborazione con la Camera di Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA Parma, GIA Parma, Lega Coop Parma, Unione Parmense degli Industriali nell'ambito del progetto Orientamente - il futuro comincia adesso. Sono rivolti a studenti e studentesse, docenti e famiglie per conoscere il mondo del lavoro e delle professioni a Parma e provincia. Il programma di dettaglio con gli orari e gli interventi degli esperti verrà inviato alle scuole e sarà visibile sul sito www.orientamente.info.

Il programma delle iniziative verrà costantemente aggiornato sul sito:

https://er.festivalculturatecnica.it/parma/