Festival della Lentezza, 10 e lode

Per festeggiare la sua decima edizione, il Festival della Lentezza - che si terrà dal 7 al 9 giugno 2024 a Parma - mette in scena un ricchissimo programma culturale, frutto anche del nuovo gemellaggio con alcune importanti manifestazioni, con le quali saranno scambiati reciprocamente contenuti e idee: il Festival della Comunicazione di Camogli diretto da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, Time in Jazz di Berchidda diretto da Paolo Fresu e lo Sponz Fest diretto da Vinicio Capossela. Un compleanno importante per l’eclettica e coinvolgente manifestazione, che è cresciuta negli anni e che è diventata diffusa, con diversi eventi realizzati in vari luoghi del territorio emiliano e che dal 2023 ha trovato “la sua casa” nel cuore di Parma. “La nostalgia del futuro” è il tema scelto per animare i tanti incontri, presentazioni di libri, laboratori, spettacoli, concerti, mostre e attività creative ed esperienziali per grandi e piccoli, che per 3 giorni renderanno la città Ducale un luogo speciale di socialità, convivialità e cultura.