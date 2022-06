Festival di Torrechiara 2022: musica classica di qualità e un omaggio speciale Renata Tebaldi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

A cento anni dalla scomparsa di Renata Tebald, il Festival di Torrechiara a lei dedicato arriva alla sua ventiseiesima edizione e propone quattro serate dedicate alla musica classica di qualità. Il Cortile d’Onore del Castello di Torrechiara ospiterà lunedì 18 luglio il Philharmonic Oboe Quartet dei Berliner Philharmoniker, composto da Christoph Hartmann - amico di lunga data del Festival - Luíz Fïlíp Coelho, Walter Küssner e Clemens Weigel. Riscoprendo il repertorio dimenticato, incoraggiando i compositori a scrivere nuovi pezzi, collegando teatro, letteratura e musica attraverso la collaborazione con attori e cantanti, l’obiettivo del Philharmonic Oboe Quartet (POQ) è di ricercare nuove strade all’interno della scena musicale classica. In questa occasione proporranno musiche di L. van Beethoven, W.A. Mozart, E. Elgar e altri. Si prosegue domenica 24 luglio con I Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna diretti da Carlo Piazza. Dopo le prime esperienze negli anni ‘60 del secolo scorso, quando un gruppo scelto di musicisti inizia a suonare insieme proponendo un repertorio di musica barocca prevalentemente italiana, nel 1970 il Teatro Comunale di Bologna decide di istituzionalizzare l’ensemble con l’intento di promuovere la cultura e l’eccellenza artistica. Carlo Piazza, Direttore artistico del Festival di Torrechiara Renata Tebaldi, ha collaborato con importanti orchestre e istituzioni musicali; allievo del M° Arnold Östman, specialista mozartiano del quale è stato assistente in importanti teatri internazionali, ha collaborato con il M° Lorin Maazel come preparatore di programmi sinfonici. Il programma della serata prosegue il viaggio nel classicismo viennese intrapreso lo scorso anno, con musiche di F.J. Haydn e W.A. Mozart. Terzo appuntamento, la serata di domenica 31 luglio è dedicata a un concerto straordinario in onore di Renata Tebaldi con Anna Maria Chiuri accompagnata al pianoforte da Milo Martani. Il modo migliore per ricordare Renata Tebaldi nella ricorrenza del centenario della nascita è attraverso la musica e il canto, ai quali la grande artista ha consacrato l’intera esistenza: per l’occasione è stata scelta Anna Maria Chiuri, mezzosoprano fra i più richiesti e apprezzati nella scena musicale internazionale, ospite regolare nei maggiori teatri d’opera e italiani ed europei, accompagnata dal pianista Milo Martani, collaboratore stabile del Teatro Regio di Parma, che alla carriera solistica e cameristica ha affiancato importanti collaborazioni con cantanti di fama internazionale. Il raffinato programma spazierà fra Otto e Novencento con brani di F.P. Tosti, G. Rossini, G. Martucci, F. Lizt e altri. Gran finale giovedì 4 agosto con la Camerata RCO - Musicisti della Royal Concertgebouw Orchestra: l’ultima serata del Festival vede, dopo alcuni anni di assenza, il gradito ritorno di un gruppo di eccezionali interpreti provenienti da una delle più rinomate orchestre del mondo, che partecipa regolarmente a trasmissioni radiofoniche e televisive oltre ad aver registrato una serie di album con l’etichetta Gutman Records. Saranno eseguiti due assoluti capolavori del repertorio cameristico: il Quintetto per clarinetto e archi di W.A. Mozart e la versione originale dalla Serenata n. 1 in re maggiore Op. 11 di J. Brahms. Il Festival di Torrechiara “Renata Tebaldi” è organizzato dall’Accademia degli Incogniti insieme al Comune di Langhirano, con il patrocinio della Fondazione Renata Tebaldi e del dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, e con la collaborazione MiC - Direzione Regionale Musei Emilia Romagna. Un avviso per gli interessati: a causa di lavori per adeguamenti della sicurezza all’interno del castello di Torrechiara, anche quest’anno il numero di posti disponibili è limitato a cento, per cui si consiglia di provvedere a un tempestivo acquisto in prevendita. Prevendita biglietti e informazioni: Parma Point, Parma (tel. 0521 1513777 - info@parmapoint.it) Ufficio Pro Loco, Langhirano (PR) (tel. 0521 852242 - prolocolanghirano@libero.it) Prevendita online sul sito festivalditorrechiara.it Contatti: info@festivalditorrechiara.it Social: facebook >> festivalditorrechiara instagram >> festivalditorrechiara