Festival di Torrechiara Renata Tebaldi: il programma

La ventottesima edizione del Festival di Torrechiara Renata Tebaldi coincide con il trentesimo anniversario dell’associazione culturale Accademia degli Incogniti, organizzatrice della rassegna insieme al Comune di Langhirano, e si divide per la prima volta in due sedi suggestive e dall’acustica pregevole. Alla “storica” location del Cortile d’Onore del castello di Torrechiara si affianca infatti il coevo chiostro dell’abbazia benedettina di Santa Maria della Neve, che il pubblico del Festival ha già potuto apprezzare lo scorso anno in occasione dei lavori di restauro del castello.

Questi gioielli dell’architettura quattrocentesca, intimamente legati (entrambi furono edificati per volontà di Pier Maria Rossi) torneranno a unirsi come spazi sonori all’interno della rassegna, sempre nel segno di una proposta musicale di qualità.



Domenica 7 luglio 2024 ore 21.15

QUARTETTO BOITO

STRUMENTISTI DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

Francesco Tagliavini – Leila Negro – Duccio Beluffi – Sandro Laffranchini

Musiche di W.A. Mozart e L. van Beethoven

CORTILE D'ONORE DEL CASTELLO



Sabato 13 luglio 2024 ore 21.15

GHIMEL

ELIAS NARDI – DANIELE DI BONAVENTURA

ARES TAVOLAZZI – EMANUELE LE PERA

Tra l'Oriente e il Jazz

CORTILE D'ONORE DEL CASTELLO



Sabato 20 luglio 2024 ore 21.15

"ROMANTICISMI A CONFRONTO"

MICHELE CAMPANELLA

pianoforte

Musiche di R. Schumann e F. Liszt

CHIOSTRO DELLA BADIA DI S. MARIA DELLA NEVE



Venerdì 26 luglio 2024 ore 21.15

"EROICA"

ORCHESTRA TEATRO REGIO TORINO

Carlo Piazza, direttore

L. van Beethoven, Pagine scelte dal balletto "Le Creature di Prometeo" Op. 43



CHIOSTRO DELLA BADIA DI S. MARIA DELLA NEVE