Parte il Festival Femminista con tre giorni di incontri, musica e teatro: venerdì 15 concerto di Cristina Donà

Venerdì 15 settembre è la data di inizio di Re-Sister! Il Festival organizzato dalla Casa delle Donne e dal Comune di Parma che ospiterà filosofe, antropologhe, attiviste, ricercatrici, storiche e artiste per raccontare il mondo femminista. Si parte alle ore 17.00 con il corteo di danza delle Murga libre di Milano e Padova che da piazza Garibaldi percorrerà tutta via della Repubblica, tracciando un percorso di suoni, gioia e colore che

si concluderà proprio nel Parco della Musica dove si concentreranno tutti gli appuntamenti: talk, concerti, spettacoli teatrali e performance. La città è invitata a partecipare gratuitamente a ogni evento che si svolgerà nel parco.

IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI

Qui, all’interno del CPM Arturo Toscanini si può vistare la mostra di cinquantuno opere della street artist afgana Shamsia Hassani e dell’artista fiorentina C_SKA_ART. I loro lavori saranno la cornice della cerimonia di inaugurazione. La madrina del Festival Tecla Sozzi (noto e amato personaggio teatrale interpretato dall’attrice Franca Tragni) accoglierà e dialogherà con Barbara Lori (Assessora alle pari opportunità Regione Emilia Romagna), Caterina Bonetti (Assessora alle pari opportunità Comune di Parma) e Elisabetta Salvini (Casa delle donne Parma). Per tutto il perimetro della Tettoia Liberty, sede principale del Festival, sarà allestita una mostra di 23 manifesti con illustrazioni delle artiste Pat Carra, Marta Bandarini, Sted, Sara Vincenzi, Violante Varriale, C_ska_art.



Alle ore 18.30 Il primo talk – Per vedere più lontano: generazioni femministe a confronto. Un appuntamento pensato per restituire una visione ampia sulle fasi del movimento femminista e transfemminista e sulla sua attuale direzione. Donne e attiviste di diverse generazioni (Carlotta Cossutta, Silvia Federici, Luce Scheggi, Giorgia Serughetti) ripercorreranno storie e obbiettivi di mezzo secolo di attivismo, guardando ai nuovi processi di emancipazione e di liberazione.

Alle ore 20.00 la musica riprenderà con un nuovo spettacolo delle Murga, accompagnando l’aperitivo e la cena di chi vorrà fermarsi a provare i numerosi food-truck presenti nel parco con cibo biologico e Km zero. Alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo Odissea - nel pollaio con Irene Michailidis e Elena De Carolis. Una performance che incrocia musica, clownerie e teatro di figura accompagnando gli spettatori in un viaggio onirico.



Alle ore 22.00 arriva l’atteso momento di Cristina Donà, una delle voci più originali e potenti della musica italiana. Con il suo deSidera presenterà sonorità e parole sofisticate e graffianti che raccontano la sua personale indagine sulla vita e sul potere del desiderio, come fonte di resistenza

e ribellione. Il ricco calendario proseguirà nei giorni successi, secondo la formula dell’apertura, alternando i momenti di confronto a quelli di festa e di intrattenimento. Il tema scelto per questa edizione è “Su la testa!”: spaziando dall’ecologia al lavoro, dal mondo della comunicazione fino alle relazioni affettive, i vari appuntamenti del Festival parleranno, attraverso diversi linguaggi, di diritti e lotta alla parità, con l’intento di coinvolgere tutta la cittadinanza.