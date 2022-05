La prima edizione del Festival del Gin di Parma

Venerdì 24 e Sabato 25 Giugno 2022 dalle ore 18:30 alle ore 01:00 presso la Cavalleria di Stradella (PR) si terrà la prima edizione dell’evento promozionale al gin di Parma e dintorni. L’idea di partenza è molto semplice: capita spesso di entrare nei locali e di vedere persone scegliere gin blasonati e commerciali, senza che conoscano prodotti artigianali e locali. Quindi, spinti dalla passione, abbiamo deciso di promuovere realtà locali attraverso un evento della durata di due serate, durante il quale verranno serviti i prodotti sia in purezza che miscelati nel Gin Tonic.

I protagonisti saranno ovviamente i produttori di Spirits, che saranno presenti proprio per spiegare al pubblico le caratteristiche che contraddistinguono ciascun Gin. La tonica utilizzata sarà l’Acqua Brillante, della rinomata Recoaro, azienda leader dal 1954. Sarà inoltre presente WeedBe by Azienda Agricola Fratelli Pasotti, con le botaniche al CBD che verranno utilizzate come guarnizione nel Gin Tonic. L’evento avrà ingresso libero, senza alcuna prenotazione, e il Gin Tonic ad un prezzo accessibile, servito al tavolo con taglieri di salumi e affettati tipici. Ogni partecipante, inoltre, avrà la possibilità di portarsi a casa un fantastico gadget dell’evento, ovvero il portachiavi con il logo, le date e la scritta “IO C’ERO”. Per maggiori informazioni e per le modalità di prenotazione, potete visitare la pagina Instagram @parmaginfest o contattare il numero +39 349 4585847