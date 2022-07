Festival Internazionale del Gusto: ma non aspettatevi solo street food

Quest’anno Tipico Eventi arriva per la prima volta a Parma presentando il nuovissimo format “Festival Internazionale del Gusto”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità. Quattro giornate dedicate all’ottimo cibo di strada, allo stare insieme e ai grandi intrattenimenti! Per l’occasione vi regaleremo un appuntamento con il super Spettacolo di

FONTANE DANZANTI, un gioco di luci, acqua e colori a ritmo di musica… da togliere il fiato. E non solo. Ogni giorno saranno presenti i migliori street chef, le birre più buone e una comoda zona ristoro. Le nostre cucine apriranno giovedì dalle 18.00 alle 24.00, venerdì e sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11:00 alle 22.30. Non aspettatevi solo buon cibo, perché gli intrattenimenti saranno tanti:

Giovedì 07 non perdetevi il concerto della Tribute Band dei Modà, i Sensazione Modà a partire dalle 21.30.

Venerdì 08 alle 21.30 inizierà il Grande spettacolo delle fontane danzanti, mentre dalle 22.00 potrete ballare in compagnia della nostra Silent Disco.

Sabato 09 dalle 20.30 ci sarà il concerto della cover band Hit Mania Dance che vi farà ballare e fare un tuffo nel passato con la musica Dance anni ’90. In alternativa alle 22.00 potrete ballare con la nostra Silent Disco.

Domenica 10, a partire dalle 18:00 non perdetevi l’emozione della salita in volo vincolato con la mongolfiera per grandi e piccini.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito!



ORARI:

Giovedì 07 dalle 18.00 alle 24.00

Venerdì 08 dalle 11.00 alle 24.00

Sabato 09 dalle 11.00 alle 24.00

Domenica 10 dalle 11.00 alle 22.30