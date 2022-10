Al via il festival della Pace: appuntamenti fino al 2 dicembre

E' stata l'Aula Magna dell'Università di Parma ad accogliere l'avvio del primo Festival della Pace di Parma, come istituzione che tra i suoi valori fondanti e nella mission persegue la promozione culturale e civile delle persone e l’elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell’ambiente.

E' stata l'Assessora Daria Jacopozzi, con delega alla Partecipazione, alla Cooperazione Internazionale e alla Pace a salutare a nome della città l'ampia iniziativa che porterà i molti aspetti del tema della Pace tra le realtà istituzionale ed associative di Parma.

"Questo Festival coglie la sfida che ci impongono i nostri tempi" ha detto l'Assessora Jacopozzi in sintonia con le parole del Magnifico Rettore "non solo per l'invasione dell'Ucraina, non solo per i tanti conflitti vicini o lontani, che riprendendo le parole del Pontefice rappresentano una -terza guerra mondiale fatta a pezzi - ma anche perchè la nostra sopravvivenza è messa in crisi da democrazie che si stanno indebolendo, perchè la necessaria transizione ecologia poggia su accordi internazionali, perchè il futuro ha bisogno di un'economia globale, ma etica. A livello internazionale c'è un grande movimento di amministratori attenti a questa sfida che passa dalla politica, dalla giustizia da un'economia rispettosa dei diritti e dell'ambiente. La pace ha bisogno di competenze trasversali e dell'impegno di tutti e Parma accoglie e fa suo questo ricco Festival frutto del lavoro appassionato di tante associazioni e aperto a tutta la città".