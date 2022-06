Festival ValcenoArte: dal 1 al 10 luglio spettacoli per tutti e laboratori per bambini

Laboratori creativi per bambini e un coloratissimo caleidoscopio di spettacoli a ingresso libero per tutti, con musica classica, jazz, popolare, cinema, teatro e burattini. La diciannovesima edizione del Festival ValcenoArte si svolgerà da venerdì 1 luglio a domenica 10 luglio negli scenari naturali e artistici della Valceno (in provincia di Parma), mettendo in dialogo artisti internazionali e locali. Il cartellone, organizzato dall’Associazione Utinam con il sostegno del Comune di Varano de’ Melegari e la direzione artistica del Trio Amadei, si apre venerdì 1 luglio alle 21.00 nell’Oratorio di San Rocco a Vianino, con il concerto del Trio Amadei (che eseguirà due tra i più coinvolgenti trii del repertorio classico), Annamaria Senatore (voce) e, a seguire, la performance dei Quetzalcoatl, percussionisti e giocolieri del fuoco messicani. Sabato 2 luglio le strade di Vianino si trasformeranno in luogo di festa, con le cantine aperte, il mercato di artigiani locali e diversi momenti musicali: da non perdere il concerto di Ronald Moller (ore 18.00), uno degli ultimi suonatori di organetto che mantenere viva un’antica tradizione europea, e quello di musica mediterranea dei Cantodiscanto (ore 21.30, in piazza). Domenica 3 luglio alle 21.00, nell’Oratorio di San Rocco di Vianino, il celebre pianista polacco Marian Mika, allievo di Paderewski, interpreterà musiche di Chopin e di altri autori della sua terra.

Tra gli altri appuntamenti da ricordare, la proiezione del film “Anatomia di un Abbandono” di Riccardo Manfredi (7 Luglio, ore 21.30 - Vianino), l’appuntamento con i burattini del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall’Argine (8 Luglio, ore 18.30 – Varano de’ Melegari), lo spettacolo teatrale “La Gita” con Franca Tragni, Bernardino Bonzani e Carlo Ferrari (9 Luglio, ore 21.30 – Vianino) e la sfida amichevole tra musica classica e musica jazz nel concerto con Trio Amadei, Helga Plankensteiner (sax), Michael Lösch (pianoforte), Stefano Colpi (contrabbasso), Federico Cappelletti (batteria), (10 luglio, ore 21.00 - Varano de’ Melegari).

I laboratori creativi “A regola d’arte”, realizzati in collaborazione con Associazione Vianin Vianino APS e rivolti a bambini e ragazzi dai 3 anni in su, si svolgeranno per tutto il mese di luglio. «Abbiamo incrementato i laboratori, molto richiesti, anche grazie al sostegno della Fondazione Caterina Dallara, – spiegano i fratelli Amadei – che appoggia le iniziative rivolte ai più giovani, mettendo in rete le associazioni del territorio».

Il Festival ValcenoArte 2022 è realizzato in collaborazione con Proloco di Varano de’ Melegari, con il contributo di Fondazione Caterina Dallara, Raytec Vision, COLSER Auroradomus, Leca Laterlite, Linkotec, Autodromo di Varano de’ Melegari, Fratelli Lombatti, Fercolor, Bercella. Si ringraziano CML di Civa Silvano srl., Panetteria Fani, Osteria delle Vigne, Castello di Varano.

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito. Per i Laboratori “A regola d’Arte” è obbligatoria la prenotazione: mail vianinvianino@gmail.com, tel. 320-8470302.

Programma:

Venerdì 1 luglio

Ore 17.00 – Campo Sportivo di Varano

Tamburi tribali - Laboratorio A regola d’Arte (14 anni +) di Percussioni

con Quetzalcoatl

Ore 21.00 - Oratorio San Rocco di Vianino

Concerto del Trio Amadei – Musiche di W.A.Mozart, A. Dvorak

con la partecipazione di Annamaria Senatore

..seguirà:

Quetzalcoatl Tamburi e danze di fuoco dal Messico

Sabato 2 luglio – Vianino

“Vianino Sotto Sopra” - Per le vie del paese: cantine aperte, produttori e artigiani locali, il carro di B.R.A.C.I.

Ore 17.00 – Oratorio San Rocco

L’uomo Orchestra - Laboratorio A Regola d’Arte (3 – 10 anni) di Musica e Narrazione

con Marco Amadei e Barbara Romito

Ore 18.00 - Ronald Moller (Dortmund) - organo a canne berlinese da strada

Ore 19.00 – Incursioni nelle cantine Duo Dolce Viola (violoncello e voce)

Ore 20.00 – Trattoria Carra e Cantine – Bartabàs Trio – Musica Swing

Ore 21.30 – Piazza – Cantodiscanto – Musica Mediterranea

Domenica 3 luglio

Ore 21.00 - Oratorio San Rocco di Vianino

Marian Mika (Polonia) - Recital di pianoforte

Musiche di F.Chopin, K. Szymanowski, J. Zarembski

Lunedì 4 luglio – Mercoledì 6 luglio

Oratorio San Rocco di Vianino

Master Class di Pianoforte a cura del Maestro Marian Mika

Martedì 5 luglio

Ore 15.00 e 17.00 – Canonica di Vianino

Il Tuo Ritratto Con Materiali Naturali - Laboratorio A regola d’Arte (3 – 10 anni) con Francesca Bonici

Mercoledì 6 luglio

Ore 21.00 - Oratorio San Rocco di Vianino

Concerto di pianoforte tenuto dai partecipanti del Master Class

Giovedì 7 luglio

Ore 15.00 e 17.00 – Varano de’ Melegari

Digitale d’Arte - Laboratorio A regola d’Arte (11 – 14 anni) di illustrazione e uso creativo tablet e pc

con Susanna Mazzaschi e Barbara Romito

Ore 21.30 - Piazza della Torretta di Vianino

“Al cinema col regista” Anatomia di un Abbandono

scritto e diretto da Riccardo Manfredi

Venerdì 8 luglio

Ore 16.30 – Corte del Castello di Varano de’ Melegari

Costruzione marionette di legno Laboratorio A regola d’Arte (6-10 anni, per genitori e figli)

con Bruno Tommasini

Ore 18.30 – Corte del Castello di Varano de’ Melegari

Teatro Medico Ipnotico – “Il Cane Infernale” Spettacolo di Burattini

Sabato 9 luglio

Ore 21.30 - Anfiteatro Naturale di Vianino

“La Gita” Spettacolo Teatrale con Franca Tragni, Bernardino Bonzani e Carlo Ferrari

Domenica 10 luglio

Ore 21.00 – Corte del Castello di Varano de’ Melegari

Classic mit Jazz

Trio Amadei, Helga Plankensteiner, Michael Lösch, Stefano Colpi, Federico Cappelletti

Il Progetto B.R.A.C.I. con il suo carro sarà presente a Vianino dall’1 al 3 luglio

Gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione:

E-mail vianinvianino@gmail.com

Tel. 320-8470302