fiabe in castello - tales in the castle

Lettura animata, in italiano ed inglese, con attori in costume, nelle sale di un fiabesco castello



Quante storie si possono scovare fra le mura di un antico castello, dove l'immaginazione galoppa in sella ad un bianco destriero, l'emozione di un brivido attende dietro ad ogni cancello e la magia permea ogni stanza e corridoio? Unitevi a noi per scoprirlo: i nostri attori in costume vi aspettano per una lettura animata, in italiano ed in inglese, nelle sale del Castello di Varano. Pagina dopo pagina, siete pronti a tuffarvi in un viaggio nella fantasia?!



Turni ore 15:00, 16:00, 17:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com