Fidenza: sabato 11 novembre a Mangiamusica arriva Dolcenera

È Dolcenera l'attesissima protagonista della terza serata di Mangiamusica – Note pop, cibo rock, rassegna ideata e diretta dal giornalista Gianluigi Negri, giunta all'ottava edizione. La cantautrice di origini salentine sta festeggiando i suoi vent'anni di carriera con il nuovo album "Anima Mundi" e con un tour che l'ha vista protagonista in diverse piazze, festival e teatri italiani. Con il suo pianoforte, la sua grinta ed energia (oltre che sensibilità d'artista), sabato 11 novembre (inizio alle 21) Dolcenera sarà protagonista del concerto "Piano Solo Recital" al Teatro Magnani di Fidenza. Oltre a proporre i suoi classici ed i suoi nuovi brani, sono previsti omaggi, tra gli altri, a Nina Simone, Vasco e De André, reinterpretati dalla sua voce rock-blues, diversamente pop, trascinante e graffiante come poche.



LA DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI DELLE COLLINE DI FIDENZA

A Mangiamusica si raccontano le grandi storie della musica, ma anche del gusto: ogni serata prevede, infatti, la "scoperta" e la degustazione gratuita dei migliori prodotti del Made in Borgo. Lo spettacolo del gusto di sabato 11 novembre sarà firmato dall'Associazione Le Colline di Fidenza, che presenterà le farine dell'Azienda Agricola Pederzani con Gilberto Pederzani, i vini della Cantina Le Antighe con Angelo e Alberto Gallicani, il miele dell'Azienda 2be(es) con Davide Sampaolo, il Parmigiano Reggiano biologico Persegona con Giuliano Persegona.

Le degustazioni di Mangiamusica sono previste nel foyer del Teatro al termine dei concerti, mentre le singole Mangiastorie con protagonisti gli artisti del gusto animeranno il palco prima dell'ingresso in scena dei musicisti.

Le Colline di Fidenza: da destra, Alberto Gallicani, Davide Sampaolo, Angelo Gallicani, Gilberto Pederzani, Giuliano Persegona e il direttore artistico Gianluigi Negri a Mangiamusica 2022 (Foto di Fabrizio Bertolini)

MODALITÀ DI ACCESSO

Tutte le serate di Mangiamusica si svolgono al Teatro Magnani di Fidenza ed iniziano alle 21. Sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (senza prenotazione).



