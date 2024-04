Fidenza Village: al via un programma dedicato ai bambini

Fidenza Village presenta un palinsesto di attività dedicate ai piccoli visitatori sviluppato in collaborazione con ParmaKids, associazione del territorio specializzata nella realizzazione di attività a misura di bambino. Da sabato a ottobre, i bimbi potranno cimentarsi in laboratori e workshop incentrati su temi cari al Villaggio: arte, musica, cibo e natura. L’obiettivo non è semplicemente intrattenere e far divertire i bambini, ma anche incoraggiarli a sperimentare e a mettersi alla prova su diverse attività, per stimolare la loro curiosità e le loro inclinazioni.

Attraverso questa iniziativa, il Village conferma la sua vocazione a destinazione non solo dello shopping internazionale ma anche della creatività, rinnovando il proprio impegno nella promozione del talento e facendosi promotore di molteplici iniziative che sostengono l’eccellenza in ogni

campo, dalla moda all’arte, dalla gastronomia allo sport, dal design alla musica. La “Rassegna della Creatività” prevede otto workshop per bambini a cura di Parma Kids tra arte, musica, cibo e natura. Il momento di accoglienza sarà scandito dalla lettura di alcuni libri selezionati per introdurre i partecipanti al tema e proseguirà con il laboratorio creativo mirato alla realizzazione di un elaborato declinato nelle diverse tematiche, da portare a casa al termine della

giornata.

Si parte domenica, 14 aprile con il laboratorio creativo “Penso in grande. Incantesimi naturali”, a cura di Atelier Officina Fantastica, dedicato alla natura e ai suoi incantesimi, e ispirato all’artista William Morris per realizzare vivaci arazzi e decorare ognuno il proprio zainetto di stoffa. All’insegna dell’arte sarà anche il secondo appuntamento, domenica 19 maggio, con un’attività di stampa calcografica e acquerello dedicata al meraviglioso mondo delle farfalle, insieme all’artista Manuela Marchesan e all’illustratore Giuseppe Braghiroli, con la cura di Atelier Officina Fantastica.

Per partecipare è necessario iscriversi a: FVEvents@FidenzaVillage.com Le famiglie iscritte al workshop riceveranno anche un voucher per una riduzione del 10% sul pranzo presso Parma Menù del Villaggio.

Ogni giornata prevede 3 turni di laboratorio (indicativamente ore 11.00-12.30, ore 15.00-16.30, ore 16.30-18.00). A ogni turno potranno partecipare un massino di 20 bambini nella fascia d’età 5-10 anni.