Christmas Show al Fidenza Village: nuova performance con la cantante Yana C

La magica atmosfera delle feste al Village si arricchisce di una nuova esibizione della compagnia milanese coreografata sulla musiche natalizie più conosciute. Aperto il Mercatino di Natale con le tradizionali casette di legno e Babbo Natale che incontrerà i bambini. Le donazioni per l’impacchettamento dei regali saranno in favore di “Make – A – Wish Italia Onlus” che dona gioia e speranza ai bambini affetti da gravi patologie.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, domani 23 dicembre alle 11, a Fidenza Village, con replica alle 16 e alle 18, si terrà una nuova performance, fuori programma, del tradizionale Christmas Show che vedrà protagonista la strepitosa voce della cantante italo-angolana Yana C insieme all’Underground Dance Studio Milano. La performance sarà una parata natalizia itinerante formata da quindici ballerini professionisti, impegnati in uno show creato da Ivan Spinella, coreografo e direttore artistico di alcuni tra i migliori artisti del panorama internazionale. Elfi, schiaccianoci, Babbo Natale e altri personaggi danzeranno su alcune delle più famose musiche natalizie, in coreografie che avranno più stili, dalla street dance alla danza contemporanea, dal musical alla danza classica. E’ aperto il mercatino, con le casette di legno, dove curiosare tra le tante idee regalo e dove i bimbi potranno incontrare Babbo Natale. Ad impacchettare i regali c’è una squadra di elfi e con una piccola donazione sarà possibile supportare la charity Make – A – Wish Italia Onlus che dona gioia e speranza ai bambini affetti da gravi patologie.