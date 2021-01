Fidenza Village Book Club: venerdì parte il salotto letterario

Si chiama “Book Club” il nuovo format d’intrattenimento a carattere culturale promosso da Fidenza Village con l’idea di proporre momenti di incontro e confronto su temi di attualità, attraverso il racconto di affermate autrici intervistate da altrettante professioniste note al grande pubblico, da vivere anche da remoto grazie al live streaming sui canali social del Villaggio.

Curata da Fidenza Village e Simona Scalercio Manfredi, la rassegna letteraria conferma l’impegno di Fidenza Village, parte della collezione The Bicester Village Shopping Collection, nella promozione di contenuti culturali da offrire ai propri ospiti che ne potranno godere anche da remoto.

Il programma di “Fidenza Village Book Club” prevede talk durante i quali le autrici, partendo dallo spunto dei loro libri, si confronteranno su vari argomenti di attualità, anche leggeri o curiosi, rispondendo in diretta alle domande della community. L’obiettivo è quello di creare dei piccoli ‘salotti letterari’ che possano offrire, al maggior numero di persone possibili, momenti di leggerezza e intrattenimento, ma anche di cultura e attualità.

Il primo appuntamento con il Book Club è fissato per venerdì 29 gennaio alle ore 17.00 e sarà trasmesso in live streaming sui canali Instagram e Facebook di @FidenzaVillage. Ad aprire il ciclo di incontri sarà la giornalista del TG5, Simona Branchetti che presenterà il saggio “Donne!!! È arrivato lo Smartworking”, intervistata da Laura Ghislandi, speaker di RTL 102.5.

Si parte dunque da un argomento di grandissima attualità: “Attraverso questo saggio ho voluto svelare pregi e difetti dello smart working attraverso l’esperienza diretta di alcune donne - insegnanti, manager, avvocati e non solo - che, con le loro testimonianze, hanno raccontato come spesso tale esperienza si sia trasformata in un’impresa di ‘extreme working’. Lavorare da casa è un’opportunità o una trappola? Non c’è certamente una risposta univoca, ma approfitteremo di questo appuntamento organizzato con Fidenza Village per parlarne” – ha spiegato l’autrice del libro, Simona Branchetti.

Prossimamente “Book Club” ospiterà Silvia Slitti, che sarà live a marzo per presentare il suo libro “Tutti i segreti per un matrimonio perfetto”, e, successivamente Marina di Guardo, autrice del romanzo “Nella buona e nella cattiva sorte”. Altri tre appuntamenti saranno in calendario tra l’estate e l’autunno 2021. Sui canali Instagram e Facebook di @FidenzaVillage sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul calendario degli eventi previsti.

Parallelamente, il Villaggio prosegue le sua attività anche attraverso il Virtual Shopping il servizio che permette di vivere una realistica esperienza di acquisto anche via whatsapp, email o telefono comodamente da casa ma con il calore e l’assistenza di sempre dello staff delle boutique del Villaggio.

ABOUT SIMONA BRANCHETTI

Simona Branchetti è conduttrice del Tg5 di Mediaset dal 2007. In precedenza ha lavorato a Skytg24, dove conduceva la fascia centrale del Tg, dalle 12 alle 18.30.

Laureata in Giurisprudenza a Bologna ha mosso i primi passi nel giornalismo lavorando per la carta stampata scrivendo di cronaca locale per La Voce di Forlì. Arriva a Roma nel 2002 e lavora nella redazione di Stream News. Giornalista professionista dal 2005, è da sempre molto attenta ai temi legati alla condizione femminile: violenza contro le donne, gender gap e stereotipi di genere.

Insignita del premio Magna Grecia Award 2019 per il suo impegno per la causa femminile.

ABOUT LAURA GHISLANDI

Laura Ghislandi, Bergamasca d'origine ma Milanese d'adozione. Si trasferisce nel capoluogo all'inizio del 2003 e da lì non si è più mossa. Inizia la sua carriera come modella per poi approdare alla televisione prima lavorando per Sky Sport e poi per Mediaset. Nel 2006 incontra la radio...e lì avviene la magia. Un amore che dura tutt'oggi. Da R101 ad Rtl 102.5 dove lavora tuttora. In onda dal Lunedì al Venerdì con la suite 102.5 insieme a Gigio D'Ambrosio e Federico Pecchia. Nel tempo è diventata anche doppiatrice. Un'altra passione che non abbandonerà mai. Conduttrice di convention, speaker pubblicitaria e televisiva. Ottimista e curiosa si cimenta volentieri nelle nuove sfide. Crede nell'energia positiva e cerca di tenersela stretta. Amante della vita e della cucina(nella quale si cimenta ogni giorno) ma soprattutto studiosa di storia antica e di poesia. Allegra, onesta e propositiva, guarda alla vita come si guarderebbe un libro di cui non si vede l'ora di conoscere il contenuto.

