Fidenza Xmas Run per la solidarietà

Un appuntamento da non mancare, per divertirsi e fare del bene. La Fidenza Xmas Run, organizzata per il quarto anno dal Fidenza Shopping Park di Fidenza in collaborazione con Parma Marathon, partirà domenica 17 dicembre 2023 alle 10:00 dall’ingresso principale del parco commerciale. Sarà una camminata sportiva aperta a tutti, con due percorsi, di 4 e 8 chilometri, entrambi agevoli e adatti ad appassionati non professionisti e principianti. Quest’anno il parco commerciale ha deciso di devolvere tutto il ricavato dell’iniziativa al Centro Antiviolenza – sezione di Fidenza, con l’obiettivo di supportare concretamente le donne vittime di violenza che si rivolgono alla struttura. È possibile iscriversi alla Fidenza Xmas Run attraverso la piattaforma Endu.net, o scansionando il QR code, o sulla pagina dedicata www.parmamarathon.it/xmasrun, oppure presentandosi al punto di ritrovo alle 8:30 di domenica 17 dicembre. I primi 300 iscritti riceveranno in omaggio un simpatico gadget natalizio e un buono colazione offerto dal Fidenza Shopping Park, mentre all’arrivo ci sarà un punto ristoro con Vin Brulè per tutti. Centro Antiviolenza - Sportello di Fidenza Il Centro Antiviolenza realizza progetti d’intervento a tutela delle donne vittime di violenza. All’organizzazione di volontariato è affidato il servizio di reperibilità sociale e il servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza. Inoltre si fa carico del punto di ascolto e delle attività di sensibilizzazione sul territorio con iniziative di diffusione della conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne. Dichiarazione del direttore del Fidenza Shopping Park, Alberto Lapioli “Fidenza Shopping Park ha scelto di dedicare la Fidenza Xmas Run di quest’anno a supporto delle donne vittime di violenza, un problema su cui avvertiamo l’urgenza di intervenire. Ci auguriamo una grande partecipazione da parte della nostra clientela e di tutti coloro che hanno voglia di divertirsi facendo del bene. Con l’augurio che il Natale alle porte sia sereno per tutti e per tutte".