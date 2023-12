Capodanno e l'inizio del nuovo anno con Cirque Aital in Cittadella

E’ stato davvero un magico Natale quello del festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle Tutti Matti sotto Zero 2023/24 che ha registrato ben due sold out per lo spettacolo Pour le meilleur et pour le pire dell’ormai leggendario Cirque Aital in scena nel Parco della Cittadella sotto un affascinante chapiteau riscaldato. Lo spettacolo per tutte e tutti dai 6 anni prosegue in scena fino al 7 gennaio, accompagnando il pubblico anche nell'ultimo giorno del 2023 e nel primo del 2024: sabato 30 dicembre, alle ore 20.30, domenica 31 alle ore 21.30, lunedì 01 gennaio alle ore 18.00, venerdì 05 gennaio alle ore 20.30, sabato 06 e domenica 07 alle ore 18.00. Fondata nel 2004, la compagnia ha scelto come nome una parola occitana che significa "è così", per stabilire da subito la scelta di esprimersi con semplicità e autenticità.

Sotto il loro tendone, Kati, finlandese, e Victor, francese, fondatori, autori e interpreti di Cirque Aïtal, ci raccontano la loro vita di coppia scenica e nella vita, una storia “on the road” in cui i due cercano insieme un equilibrio, a volte impossibile, fondendo la loro straordinaria abilità di acrobati con una solida capacità attorale. Mano a mano, figure acrobatiche mozzafiato, giochi aerei, pertiche, numeri più comici e clowneschi… Le loro perfette tecniche circensi e il loro talento scenico sono al servizio di un racconto veloce ed emozionante. Pronti a lottare con la vita e gli elementi, posseduti da un ritmo indiavolato, allegri e tristi, gioiosi e furiosamente arrabbiati, i due sfidano la morte, per mano o abbracciati… Kati e Victor ci invitano, con humour e poesia, in un’atmosfera dalle sonorità molto rock‘n’roll, a condividere la loro vita di circensi, “pour le meilleur et pour la pire”, nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte. Vincitrice del prestigioso premio del Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi, ottenuto nel 2005, la compagnia Cirque Aïtal produce e rappresenta i suoi spettacoli in tutta Europa e porta in scena questa creazione da più di dieci anni con un successo internazionale. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online sul sito del Festival; sempre anche sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell'inizio; a Lostello tutti i giorni feriali dalle 14.30 ore alle 18.30. Tutte le informazioni, gli orari e i costi su www.grandcircushotel.it. Per necessità scrivere a infograndcircushotel@gmail.com. Non si accettano prenotazioni. Gli chapiteaux sono riscaldati. Gli spettacoli vanno in scena anche in caso di maltempo. Non sono ammessi cani sotto gli chapiteau. Tutti Matti sotto Zero - IX edizione, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle in teatro e sotto chapiteau, è realizzato da Ass. Grand Circus Hotel in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo, con il prezioso contributo di Comune di Parma, Ministero della Cultura e il sostegno di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati. Sponsor del Festival è Conad che grazie al suo contributo permette alle famiglie che possiedono le carte fedeltà un accesso agevolato agli spettacoli; main partner tecnico è Iren; altri partner tecnici sono Emc2 Onlus - Lostello, Sebac e Geode.