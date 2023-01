Fiera dei Saldi a Felino con il Consorzio La Qualità dei Mercati

Un appuntamento all’insegna dello shopping di qualità e dei saldi invernali. Domenica 15 gennaio, a Felino, un nuovo mercato organizzato dal Consorzio "La Qualità dei Mercati", promosso da Ascom Parma, animerà il centro paese dalle 9 alle 19 per l’attesa Fiera dei Saldi. L’iniziativa, in collaborazione con il mercato alta qualità “Terra dei Gonzaga”, porterà in Piazza Miodini circa 30 operatori che presenteranno al pubblico una vasta offerta di merceologia a prezzi vantaggiosi. Un’ottima occasione per approfittare dei saldi invernali e scoprire le ultime novità di abbigliamento donna/uomo/bambino, intimo, calzature, casalinghi e molto altro ancora.