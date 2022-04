Filarmonica Toscanini: l'8 aprile Jarvi, Mullova e Colasanti

Nuovo appuntamento di stagione con la Filarmonica Arturo Toscanini, venerdì 8 aprile a Parma – Auditorium Paganini ore 20.30 e sabato 9 aprile a Modena – Teatro Comunale Luciano Pavarotti ore 20.30 - che vede tornare sul podio il Direttore Ospite Principale,

Kristijan Järvi dopo il debutto del 29 ottobre scorso e un’ospite di fama internazionale, la violinista di origine russa Viktorija Mullova.

Il programma si apre con Notturno, la nuova commissione da La Toscanini alla compositrice in residenza Silvia Colasanti. Il brano verrà presentato in prima esecuzione assoluta.

Notturno nasce per orchestra sinfonica, con una serie corposa di percussioni e l’arpa. Non ricalca in maniera pedissequa la forma del Notturno romantico, dal momento che non ne vuole essere solo un legame formale, quanto piuttosto si aggancia al carattere onirico, visionario, con riferimento a zone molto timbriche, magmatiche, rarefatte che si presentano all’inizio del brano. Mentre si sviluppa, la composizione lascia emergere delle bolle tematiche con profili più definiti in direzione di una maggiore chiarezza, per arrivare alla parte finale in cui potremo assistere a una sorta di risveglio.

«Quando compongo – spiega Silvia Colasanti -, non ho la consapevolezza di cogliere dove sto andando, perché l’opera si muove avanti a me: soltanto una volta terminata, capisco la direzione. In ogni caso, posso dire di essere in un dialogo incessante con la storia: la storia recente, le avanguardie, naturalmente, senza interrompere il dialogo con il passato. Nel Notturno è evidente la volontà di combinare momenti distanti nel tempo appartenenti a epoche diverse che trovano coerenza e fusione nel rappresentare il nostro presente».

A seguire il Concerto in re minore per violino e orchestra op. 47 di Jean Sibelius che, insieme a quello di Brahms e Tschaikovsky, appartiene al gruppo dei più noti concerti per violino e orchestra. Gran parte dell'originalità della partitura è legata certamente alla sua concezione formale, che rielabora secondo una interpretazione fortemente personale gli schemi classici. La prima esecuzione avvenne nel 1905 con i Berliner Philharmoniker diretti da Richard Strauss. Il programma si chiude con il particolare Quartetto con pianoforte in sol minore op. 25 di Johannes Brahms nella versione per orchestra di Arnold Schönberg. Il Concerto potrà essere seguito in anteprima grazie a Prova La Toscanini! Il progetto di sviluppo culturale e musicale pensato per il territorio regionale in cui opera la Fondazione

Toscanini. L’attività è rivolta sia agli studenti delle scuole medie e superiori (11 - 18 anni) sia a gruppi e associazioni del territorio.

L’occasione è quella di ascoltare e provare da vicino un’orchestra sinfonica e i suoi grandi direttori e solisti. Gli appuntamenti saranno preceduti da un'introduzione al programma musicale, attraverso un linguaggio semplice e accattivante, tenuta dal giovane musicologo

Attilio Cantore. L’appuntamento è per venerdì 8 aprile ore 9.45 – Auditorium Paganini. Da non dimenticare anche il secondo appuntamento, domenica 3 aprile con L’Arcipelago dei Suoni un’avventura fra teatro e musica in otto puntate alla scoperta degli strumenti dell’orchestra a cura di Francesco Bianchi, con la ricerca musicale di Giulia Bassi. Il progetto è realizzato da La Toscanini e Fondazione Teatro Due con l’obiettivo di far conoscere il mondo della Musica ai più piccoli. Adatto a bambini e famiglie, è un racconto a

puntate con musica e teatro dal vivo per scoprire le caratteristiche e le specificità degli strumenti musicali, accompagnati dai giovani attori del Teatro Due e dei musicisti dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini. Il violoncello e il contrabbasso, rispettivamente Fabio Gaddoni e Antonio Mercurio - con la partecipazione del Trio d’archi La TOSCANINI, Daniele Ruzza, Camilla Mazzanti (violini) e Diego Spagnoli (viola) - saranno i protagonisti della nuova avventura di Arturo nella lotta contro Rugmor. L’appuntamento è alle ore 11.00 nello Spazio Shakespeare del Teatro Due.

I biglietti dei concerti, di Prova La Toscanini e de L’Arcipelago dei Suoni possono essere acquistati:

- nel nuovo punto vendita presso il Parma Point di Via Garibaldi 18. Per informazioni tel. 0521 1513777 - info@parmapoint.it

- on line sul sito www.biglietterialatoscanini.it o – come sempre – - nella biglietteria del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 14; giovedì dalle 16 alle 19; chiusura domenica, lunedì e martedì. Nei giorni di concerto, la biglietteria serale sarà aperta presso l’Auditorium Paganini dalle 19 alle 20.30 per i concerti con inizio alle ore 20.30; dalle 16.30 alle 18.00 per i concerti con inizio alle ore 18.00. Per informazioni: biglietteria@latoscanini.it, telefono: 0521 391339.