Filippo Graziani in “Ivan 25” a Musica in Castello

Il 2022 segna i 25 anni dalla scomparsa di Ivan Graziani, tante sono le iniziative che la famiglia sta preparando per celebrare questo importante anniversario come la pubblicazione di brani inediti, il festival Pigro per cantautori emergenti e ovviamente non poteva mancare l’aspetto concertistico a cura dei fratelli Graziani.

Per questo motivo nasce lo spettacolo “Filippo Graziani - Ivan 25” che Musica in Castello ospita sabato 1° luglio, nella piazzetta del Centro Civico di Sorbolo alle 21.30.

È un omaggio speciale all’artista abruzzese che propone una selezione di 25 brani dall’intera discografia per portare sul palco una proposta completa e significativa alla sua carriera: dai grandi classici, passando dalle canzoni degli inizi, fino a qualche sorpresa inedita. A interpretare i capolavori di Ivan Graziani saranno il figlio Filippo (voce e chitarra) accompagnato dalla Tommy Graziani band (guidata alla batteria dall’altro figlio, Tommaso).

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al palazzetto dello sport Pala Arisi.

L’ingresso è gratuito, è possibile fare un’offerta a Dinamo Camp.

Info: 348.1234317; musicaincastello.it