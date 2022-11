'Capanón': il film sui Capannoni al cinema Astra

Lunedì 28 novembre 2022, ore 21.00, al Cinema Astra di piazzale Volta, verrà proiettato Capanón, di Roberto Azzali, il docufilm prodotto dal Centro studi movimenti sui capannoni di Parma.

Dopo il grande successo della mostra I Capannoni a Parma. Storie di persone e di città allestita la primavera scorso a Palazzo del Governatore (curata da Margherita Becchetti e Paolo Giandebiaggi e frutto di una proficua collaborazione tra Centro studi movimenti e Università di Parma), Capanón racconta la storia di una popolazione ? quella dei borghi dell’Oltretorrente di Parma ? sradicata dal proprio quartiere dal regime fascista e allontanata nell’estrema periferia della città, in caseggiati ultrapopolari, i Capannoni appunto, così soprannominati per la loro grossolana forma a capanna. Una storia continuata nel dopoguerra tra l’indifferenza e lo scherno e terminata nel dimenticatoio delle cose di cui vergognarsi.

Anche per questo Capanón cerca di restituire dignità a quella popolazione fiera, raccontando la storia dei Capannoni attraverso le testimonianze dei protagonisti che Azzali ha intervistato in tanti anni di ricerca. Sul grande schermo compariranno quindi le voci e i volti di Angelo Bazzini, Maria Corbari, Alfredo Gobbi, Sergio Greci, Ermes Grossi, Angela Mattalini, Ercole Mingardi, Massimo Orlandini, Giuseppe Rossi, Maria Rossi, Rina Rossi, Pierluigi Veneri e altri che vissero buona parte della loro vita in questi caseggiati al margine della città. I loro racconti si alternano alle voci degli studiosi del Centro studi e dell’Università che hanno fornito un supporto scientifico per consentire ad Azzali di inserire le testimonianze nel loro contesto storico e sociale.

La proiezione sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info: centrostudimovimenti@gmail.com