finche' social non ci separi ...live katia follesa & angelo pisani

FINCHE' SOCIAL NON CI SEPARI

Di e con Angelo Pisani e Katia Follesa

Scritto in collaborazione con Luciano Federico. Regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa



Per dirne qualcuna, tra ciò che sentirete da Katia Follesa e Angelo Pisani: «Hai mai detto al partner che non va bene che venga a dormire con le calze antiscivolo? Sei mai riuscito a dire che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Hai mai spiegato alla tua «Lei» che il lavandino non è recipiente per i trucchi?» Ecco il succo di questo divertentissimo spettacolo. Molte coppie convivono non dicendosi le cose, e a lungo andare si va in crisi. Angelo e Katia, insieme sul palco ma anche nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, comprese le cose meno belle, con un affiatamento da ammirare: per farlo in questo loro lavoro teatrale si sono affidati a una sottile ironia che smorza i toni, senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.