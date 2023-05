Si inoltra nel giardino rigoglioso del Rinascimento ferrarese il concerto “Fiori musicali” che si terrà domenica 7 maggio alle 17.00 nella Chiesa di San Rocco a Parma. L’evento è inserito nella rassegna “Barocco in San Rocco”, organizzata dal Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” in collaborazione con la Pastorale Universitaria di Parma. In scena un Ensemble del Dipartimento di musica antica del Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara che svolge da anni un’intensa attività concertistica con i propri ensemble vocali e strumentali, occupandosi in particolare della tradizione vocale estense. In questa occasione il programma ruoterà attorno alla corte illuminata di Alfonso II d’Este e al cenacolo musicale dell’Accademia dei Rinnovati, promotrice della Raccolta di madrigali “Il Lauro Secco” (1582), da cui sono tratte alcune delle composizioni eseguite. I brani monodici testimoniano invece quanto Ferrara, in epoca rinascimentale, rappresentasse il crocevia delle tendenze più innovative della “nuova prattica”, sempre al servizio della parola e del suo potente messaggio emotivo. Musiche di Horatio Vecchi, Luca Marenzio, Alessandro Piccinini, Sigismondo D’India, Girolamo Frescobaldi, Alessandro Grandi, Claudio Merulo, Innocentio Alberti verranno interpretate da Miho Kamiya, Fabiana Visentin (soprani), Ester Ferraro, Jone Babelyte (alti), Thomas Gelain (tenore), Luca Faraci (liuto), Giovanni Fini (tiorba), Doralice Minghetti (cembalo), Perikli Pite (viola da gamba).

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: www.conservatorio.pr.it.