Flaco Biondini nell'ultima serata di Fermento Jazz

Le note dell’ultima serata di martedì 25 (dalle 19 sul rooftop del Cubo di via Spezia 90) di “Fermento Jazz”, rassegna prodotta da Ionian Sound Record con qubitv.it e nata con l’intento di unire la buona musica alle birre artigianali del territorio, sono quelle al confine tra il jazz e la cultura sudamericana del Flaco Biondini Trio, che per l’occasione avrà come ospite il direttore artistico della rassegna Leo Caligiuri al piano. La musica proposta dal gruppo (Paolo Mozzoni alla batteria e Giacomo Marzi al basso ad accompagnare il chitarrista argentino) segue un viaggio immaginario attraverso un continente dove le tradizioni musicali ispaniche si sono fuse a quelle africane lasciando un’eredità ricchissima di ritmi, poesia e danze. Partendo dal freddo “Cono Sud” del continente con il tango e la milonga argentine, la murga e il candombe dell’Uruguay, arriva al caldo Brasile con il samba, la bossa e i ritmi nordestini. Il viaggio attraversa anche tradizioni musicali continentali meno conosciute, come il valzer peruviano o il pasillo colombiano. I ritmi carichi di energia e la canzone romantica del caribe – il bolero – con i suoi testi carichi di sensuale poesia completano così questo immaginario tour attraverso il continente latinoamericano. Il jazz, con la sua forza prorompente e vitale, si insinua qua e là attraverso l’uso dell’improvvisazione, che carica di nuova energia ogni esecuzione dal vivo, con il blues latente nelle comuni radici africane. Selezione di birre è a cura di Max Grassi del Birrificio Farnese: Lelly Keller (birra keller 5,0%), l’Aliena (single hop white ipa 5,9%), l’Aulente (saison al mango 5,5%, in collaborazione con Ciacco) e la No Smoking (rauch 4,8% lievemente affumicata). Iniziano alle 21. Ingresso libero con prima consumazione obbligatoria.