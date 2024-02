Flaco Biondini trio il 24 febbraio al Jam

FLACO BIONDINI TRIO- “LATINEANDO”

Juan Carlos “ Flaco “Biondini- chitarra e voce

Paolo Mozzoni- batteria e percussioni

Giacomo Marzi – basso





Il FLACO BIONDINI TRIO propone da qualche anno un concerto che naviga nell’universo della musica afro latina. Un viaggio immaginario attraverso un continente dove le tradizioni musicali ispaniche si sono fuse a quelle africane lasciando un’eredità ricchissima di ritmi, poesia e danze.



Partendo dal freddo “Cono Sud” del continente con il tango e la milonga argentine, la murga e il candombe del Uruguay, e arrivando al caldo Brasile con il samba, la bossa e i ritmi nordestini.

Il viaggio si snoda anche attraverso tradizioni musicali continentali meno conosciute, come il valzer peruviano o il pasillo colombiano. I ritmi carichi di energia e la canzone romantica del caribe - il bolero - con i suoi testi carichi di sensuale poesia completano così questo immaginario tour attraverso il continente latinoamericano. Il jazz, con la sua forza prorompente e vitale, si insinua qua e là attraverso l’uso dell’improvvisazione, che carica di nuova energia ogni esecuzione dal vivo, con il blues latente nelle comuni radici africane.



Cena dalle 21



Ampio parcheggio libero.

Presso Jam - Via Meazza 23/A Parma

Zona Ex Salamini

10 euro con tessera ARCI, acquisibile anche in loco





mail: jamparma.comunicazione@gmail.com