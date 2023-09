'Un folle volo' di Emilio Sgorbati: mostra alla Galleria Sant'Andrea dal 9 al 21 settembre

“Un folle volo - Viaggio fra sogni , ricordi e riflessioni dell’artista Emilio Sgorbati ” a cura di Mary Sperti

sarà inaugurata sabato 9 settembre alle ore 17.00 a Parma , alla Galleria Sant’ Andrea (in via Cavestro, 6).

Le opere dell’artista Emilio Sgorbati saranno allestite per dar vita ad una mostra d’arte personale di circa 26

opere realizzate negli ultimi anni tra il 2022 e 2023. Otto delle opere presenti sono invece state realizzate

esclusivamente per la mostra attuale. Con Facè Arts non più solo collettive d’arte ma anche personali, con un

progetto nuovo e più attento ai singoli artisti. Ospite del vernissage sarà il Critico Luciano Carini, che

presenterà le opere dell’artisti Sgorbati. La mostra sarà aperta al pubblico da martedì a sabato con orari

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, domenica dalle 16 alle 19. Lunedì chiuso. L’ingresso è gratuito.



Emilio Sgorbati, nasce ad Agazzano (Piacenza), dove tutt’ora vive e lavora.

Ammirare le opere di Emilio Sgorbati non è un’esperienza che si esaurisce nel presente, ma vive

attraverso il passato e il futuro, attraverso l’irreale e l’utopico. Le sue opere sono il segno della

ricerca e anche una vivace creatività. Realtà e illusione vivono in simbiosi, in opere che non

smettono di interrogare che le guarda. Posseggono un’identità chiara e riconoscibile , pulita

sintetica e ricercata. Un’artista che non smette di interrogassi e di esplorare nuovi spazi e nuovi

tempi. L’animo di chi legge le sue opere, spesso si trova ad essere parte integrante delle stesse,

come a doverne fare parte , pur non avendo chiesto di esserne protagonista. Questo perché la



emozioni che circondano la quotidianità di ognuno di noi.