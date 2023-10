Fondazione Cariparma tra Parma e Busseto dal 29 ottobre al 4 novembre

Continuano le attività di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Fondazione Cariparma presso la sede di Palazzo Bossi Bocchi, con gli appuntamenti della rassegna “èARTE” e al Palazzo Monte di Pietà a Busseto, con “Gli appuntamenti della Biblioteca”. Domenica 29 alle 16, a Palazzo Bossi Bocchi è attesa la “Mezz’ora d’arte con l’altarolo in smalto della Donazione Cozza”, a cura di Isotta Langiu; il piccolo oggetto, utilizzato per devozione privata, permetterà di approfondire l’antica tecnica della decorazione artistica a smalto. L’uso dello smalto come ornamento di gioielli era già noto agli Assiri e agli Egizi, così come ai Greci, grazie ai quali si diffuse in Asia Minore; nel corso del XIV secolo si diffuse in tutta Europa soprattutto ad uso ecclesiastico per la realizzazione di cofanetti, reliquiari, copertine di libri.

Martedì 31 alle ore 17 proseguono “I Martedì dell’Arte” con “Caffè Bardi a Livorno. Il cantuccio dei post-Macchiaioli”, a cura di Serena Nespolo, un appuntamento dedicato al luogo che divenne rapidamente il punto di ritrovo degli artisti livornesi di inizio ‘900: letterati, musicisti e soprattutto pittori. Tra questi Ulvi Liegi, Giovanni Bartolena e l’intenso Mario Puccini, considerato dai colleghi il vero erede di Fattori, che ritroviamo nella ricchissima Collezione Bruson. L’incontro intende ripercorrere le vicende dello storico locale livornese fino al 1921, anno della sua definitiva chiusura. Per il ciclo “I giovedì del museo”, il 2 novembre alle ore 16,30 la visita guidata presenterà “Guastalla pittore e fotografo in viaggio”, a cura di Antonella Ramazzotti. Roberto Guastalla, pittore parmigiano innamorato dell’Oriente, ha minuziosamente documentato i suoi viaggi attraverso appunti disegnati nei suoi taccuini, ma soprattutto ha registrato e investigato quei mondi lontani grazie all’uso della fotografia. Alla visita guidata seguirà la performance musicale “Viaggio musicale dai Balcani al Medio Oriente” eseguita da Mihail Ion al violino e Saverio Fogliaro alla chitarra, allievi del Conservatorio Arrigo Boito.

A chiudere la settimana, sabato 4 novembre alle 16, sarà il laboratorio per bambini “Chi sono” a cura di Antonella Ramazzotti. I bambini saranno invitati ad osservare il proprio volto riflesso in uno specchio per poi disegnarne i tratti caratteristici, arricchendo l’autoritratto utilizzando oggetti, colori e materiali diversi, per raccontare il loro carattere e le loro emozioni. Alla Biblioteca di Busseto, invece, martedì 31 ottobre alle 16, per i bambini dai 3 ai 8 anni, è in programma “Storie di streghe, mostri e fantasmi”: anche le pagine dei libri sono abitate da personaggi terribili, cupi e spaventosi e quindi assolutamente perfetti per calarsi nella paurosa atmosfera di Halloween! Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.